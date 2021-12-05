Giovinazzi: "İyi bir sonuca çok ihtiyacım var"

Sezon sonunda F1'den ayrılacak olan Antonio Giovinazzi, sıralama turlarında temiz bir tur atmayı başardı ve son bölüme kaldı.

Yarışa orta lastikle 10. başlayacak İtalyan pilot, hafta sonu hakkında şöyle dedi: "İlk antrenman seansında zaten çok iyi bir tempomuz vardı. Şimdiye kadar, özellikle araçtan ve pistten çok keyif aldım."

"Fakat kolay değildi. İkinci ve üçüncü antrenman seansının yanı sıra, sıralama turlarının başında yumuşak lastikleri çalıştırmakta zorlandım. Ön lastikleri ısıtamadım. Bu da bizi dezavantajlı duruma düşürdü. Fakat şunu söylemeliyim ki orta lastikler bu pistte çok iyi çalışıyor ve aracımıza gerçekten çok iyi uyuyor."

"Son denememde zamanımı geliştirmeyi başardım ve elde ettiğim sonuçtan memnunum. Yarışa ilk 10'da başlayacağız ve orta lastiklere sahibiz. Bu yüzden yarışta her şeyin yolunda gitmesini umuyoruz. Gerçekten iyi bir sonuç almaya ihtiyacım var çünkü sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyorum. Umarım yarın bunu başarabilirim."

Performansından memnun olup olmadığı sorusuna Giovinazzi, "Bu yıl sadece cadde pistlerinde değil, normal pistlerde de son bölüme kaldım ve burada her şey çok iyi gitti. Takım da harika bir iş yaptı çünkü trafik olmayan bir zamanda beni piste yolladılar. Bu sayede büyük sorunlar yaşamadan zorlayabildim. Bence her şeyi bir araya getirmeyi başardık ve ihtiyacımız olan şey de bu."

"Umarım iyi bir başlangıç yapabiliriz ve sonrasında her şey yolunda gider. Sezon boyunca bizimle olamayan şansın tüm gün benimle beraber olmasını umuyorum." yanıtını verdi.

Giovinazzi, pistin Alfa Romeo aracına uyduğunu da ekledi.

"Sıralama turları mükemmeldi, araç harika şekilde çalıştı ve gerçekten çok keyif aldım. Orta lastiklerin daha iyi çalıştığını biliyorduk ve bunu ikinci seansta gösterdik. Son bölümde yumuşak lastikte bazı sorunlarımız vardı, onları çalışma aralığına getirmek çok fazla vakit aldı. Fakat yarın neyse ki orta lastikle başlıyorum."

"Bence bu pist araca uyuyor ve aynı zamanda doğru lastiklere sahibiz. Bu yüzden yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

Diğer tarafta Kimi Raikkonen, sıralama turlarını 12. sırada tamamladı ve son bölüme kalmayı başaramadı.

Günü değerlendiren Raikkonen, "Üçüncü bölüme kalmaya çok yakındık fakat sonunda başaramadık. Son viraj o kadar da iyi değildi ve bize biraz vakit kaybettirdi."

"Ayrıca bence orta lastiklerle bir tur daha atmalıydım, fakat yumuşağı denemek istedim ve o da işe yaramadı."

"Yine de iyi bir başlangıç pozisyonum var. Yarışın nasıl gideceğini söylemek zor olsa da mücadelede kalmak önemli olacak. İyi bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images