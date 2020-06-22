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Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "İtalyanlar için gurur duyulacak bir sürücü olmak istiyorum"

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Giovinazzi: "İtalyanlar için gurur duyulacak bir sürücü olmak istiyorum"
Ekleyen:
, Editör
22 Haz 2020 14:19

Antonio Giovinazzi, geçen yılki zorlu sezona rağmen bu yıl ne kadar iyi bir sürücü olduğunu göstermek istediğini söyledi.

İtalyan sürücü kariyeri boyunca hep başarılı sonuçlar elde etti. 2012'de Formula Pilota'da şampiyon olan Giovinazzi, 2013'te Britanya Formula 3'ü, 2015'te FIA Avrupa Formula 3'ü ve 2016'da GP2'yi ikinci sırada bitirdi.

Özellikle GP2'deki performansı çok iyiydi ve henüz ilk yılında beş galibiyet ve sekiz podyum alarak şampiyona ikincisi oldu.

Ancak Giovinazzi, 2017 ve 2018 yıllarını yarışmadan geçirdi. 2019 yılında da Alfa Romeo ile spora döndü.

İtalyan pilot çıktığı 21 yarışın sadece dördünden puanla ayrıldı ve genel olarak beklentilerin altında kaldı.

Yine de bu yıl iyi bir performans göstereceğine inanıyor.

Giovinazzi, “İtalyan bayrağını Formula 1 gridine geri getirdiğim için gururluyum, çünkü şampiyonada pek çok İtalyan markası var. Monza'da seyircilerin desteğini hissetmek harikaydı."

"Geçen sezonun başlangıcı zordu, ancak ikinci yarıda Kimi'ye yaklaştım ve onunla savaştım. Umarım bu eğilimi devam ettirebilirim."

"Ama asıl amacım, İtalyan taraftarların benimle gurur duymasını sağlayabilmek adına, geçen sezonun sonundaki güçlü performansımı devam ettirmek." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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