Giovinazzi, İtalya'da üç yarış fikrini destekliyor

Monza, 6 Eylül'de İtalya GP'ye ev sahipliği yapacak ve F1 yönetimi, bu yarıştan sonra Imola veya Mugello yarışını yapmayı düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde konuşan Imola patronu da üst üste üç İtalya yarışı yapılması fikrini ortaya attı.

Kaynaklar, Mugello'nun 13 Eylül'de bir yarışa ev sahipliği yapmasının ve ardından Portekiz'deki Portimao yarışının gerçekleşmesinin daha olası olduğunu düşünüyorlar.

Giovinazzi, üç İtalya yarış hakkında F1'in podcastinde şöyle dedi: “Bunu duyduğuma çok sevindim çünkü İtalya'da üç defa yarışmak bir daha asla olmayacak bir şey. Bir yıl içinde üç İtalya yarışına katılan ilk İtalyan sürücü olurdum."

“Gerçekten harika olurdu. Henüz neler olacağını bilmiyoruz, ama bunun büyük bir destekçisiyim. Ne yazık ki geçen yıl yarıştığım gibi olmayacak, çünkü taraftarlar, Tifosi ve maalesef insanlar orada olmayacaklar."

“Ama üst üste üç hafta boyunca İtalya'da yarışabilirsem gerçekten mutlu olurum. Bu konuda gerçekten heyecanlıyım. Neler olacağını göreceğiz, ama söylediğim gibi bunun büyük bir destekçisiyim."

Giovinazzi her üç pisti de sevdiğini söyledi.

“Bunlar üç harika pist. Monza'da çok fazla sürüş yaptım ve çok fazla deneyim kazandım. Geçen yıl ilk İtalyan yarışıma orada çıktım ve bu yüzden benim için özel bir pist."

“Mugello sanırım bu yeni F1 araçlarıyla inanılmaz bir pist olacak, orada sıralama turlarında piste çıkmak harika olacak. Ama aynı zamanda Imola da bünyesinde çok fazla tarih barındırıyor, gerçekten hızlı ve dar bir pist. Sadece üçünde birden yarışmak istiyorum çünkü harika ve heyecan verici pistler."