Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
10 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
151 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi, İtalya'da üç yarış fikrini destekliyor

paylaşım
yorumlar
Giovinazzi, İtalya'da üç yarış fikrini destekliyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 Haz 2020 17:44

İtalya’nın Formula 1 pilotu Antonio Giovinazzi, İtalya'da üç yarış yapılması fikrini destekliyor ve bundan memnun olacağını söylüyor.

Monza, 6 Eylül'de İtalya GP'ye ev sahipliği yapacak ve F1 yönetimi, bu yarıştan sonra Imola veya Mugello yarışını yapmayı düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde konuşan Imola patronu da üst üste üç İtalya yarışı yapılması fikrini ortaya attı.

Kaynaklar, Mugello'nun 13 Eylül'de bir yarışa ev sahipliği yapmasının ve ardından Portekiz'deki Portimao yarışının gerçekleşmesinin daha olası olduğunu düşünüyorlar.

Giovinazzi, üç İtalya yarış hakkında F1'in podcastinde şöyle dedi: “Bunu duyduğuma çok sevindim çünkü İtalya'da üç defa yarışmak bir daha asla olmayacak bir şey. Bir yıl içinde üç İtalya yarışına katılan ilk İtalyan sürücü olurdum."

“Gerçekten harika olurdu. Henüz neler olacağını bilmiyoruz, ama bunun büyük bir destekçisiyim. Ne yazık ki geçen yıl yarıştığım gibi olmayacak, çünkü taraftarlar, Tifosi ve maalesef insanlar orada olmayacaklar."

“Ama üst üste üç hafta boyunca İtalya'da yarışabilirsem gerçekten mutlu olurum. Bu konuda gerçekten heyecanlıyım. Neler olacağını göreceğiz, ama söylediğim gibi bunun büyük bir destekçisiyim."

Giovinazzi her üç pisti de sevdiğini söyledi.

“Bunlar üç harika pist. Monza'da çok fazla sürüş yaptım ve çok fazla deneyim kazandım. Geçen yıl ilk İtalyan yarışıma orada çıktım ve bu yüzden benim için özel bir pist."

“Mugello sanırım bu yeni F1 araçlarıyla inanılmaz bir pist olacak, orada sıralama turlarında piste çıkmak harika olacak. Ama aynı zamanda Imola da bünyesinde çok fazla tarih barındırıyor, gerçekten hızlı ve dar bir pist. Sadece üçünde birden yarışmak istiyorum çünkü harika ve heyecan verici pistler."

 
Sonraki haber
Zanardi'nin kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Önceki haber

Zanardi'nin kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

trending Bugün

Hamilton: "En zorlu rakibim Vettel'di"
Formula 1 / Formula 1

Hamilton: "En zorlu rakibim Vettel'di"

Brown: "Vettel boşa çıktığında Ricciardo ile zaten anlaşmıştık"
Formula 1 / Formula 1
3s

Brown: "Vettel boşa çıktığında Ricciardo ile zaten anlaşmıştık"

Giovinazzi, İtalya'da üç yarış fikrini destekliyor
Formula 1 / Formula 1
42dk

Giovinazzi, İtalya'da üç yarış fikrini destekliyor

Ecclestone, Carey ve Hamilton'a yanıt verdi
Formula 1 / Formula 1

Ecclestone, Carey ve Hamilton'a yanıt verdi

Villeneuve: "Vettel'in ayrılığı Ferrari'de 'korkunç' bir atmosfer yaratabilir"
Formula 1 / Formula 1

Villeneuve: "Vettel'in ayrılığı Ferrari'de 'korkunç' bir atmosfer yaratabilir"

Mercedes F1 mühendisleri, uzay projesine yönlendirilecek
Formula 1 / Formula 1
2s

Mercedes F1 mühendisleri, uzay projesine yönlendirilecek

Ferrari: "Yeni kısıtlamalar pit stopları yavaşlatmayacak"
Formula 1 / Formula 1

Ferrari: "Yeni kısıtlamalar pit stopları yavaşlatmayacak"

Domenicali, Ferrari'nin Leclerc'e odaklanmasını doğru buluyor
Formula 1 / Formula 1

Domenicali, Ferrari'nin Leclerc'e odaklanmasını doğru buluyor

Son Haberler

Giovinazzi, İtalya'da üç yarış fikrini destekliyor
Formula 1 / Formula 1
42dk

Giovinazzi, İtalya'da üç yarış fikrini destekliyor

Zanardi'nin kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Formula 1 / Formula 1
1s

Zanardi'nin kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Mercedes F1 mühendisleri, uzay projesine yönlendirilecek
Formula 1 / Formula 1
2s

Mercedes F1 mühendisleri, uzay projesine yönlendirilecek

Brown: "Vettel boşa çıktığında Ricciardo ile zaten anlaşmıştık"
Formula 1 / Formula 1
3s

Brown: "Vettel boşa çıktığında Ricciardo ile zaten anlaşmıştık"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes F1 mühendisleri, uzay projesine yönlendirilecek

2s
2
Formula 1

Hamilton: "En zorlu rakibim Vettel'di"

3
Formula 1

Giovinazzi, İtalya'da üç yarış fikrini destekliyor

42dk
4
Formula 1

Ecclestone, Carey ve Hamilton'a yanıt verdi

5
Formula 1

Vettel: "Koronavirüs dönemini iyi geçirdim"

Son Videolar

Ferrari, Mugello testi 01:02
Formula 1

Ferrari, Mugello testi

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Van der Garde - Alonso yorumu 05:53
Formula 1

Van der Garde - Alonso yorumu

Son Haberler

Giovinazzi, İtalya'da üç yarış fikrini destekliyor
F1

Giovinazzi, İtalya'da üç yarış fikrini destekliyor

Zanardi'nin kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
F1

Zanardi'nin kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Mercedes F1 mühendisleri, uzay projesine yönlendirilecek
F1

Mercedes F1 mühendisleri, uzay projesine yönlendirilecek

Brown: "Vettel boşa çıktığında Ricciardo ile zaten anlaşmıştık"
F1

Brown: "Vettel boşa çıktığında Ricciardo ile zaten anlaşmıştık"

Vettel: "Koronavirüs dönemini iyi geçirdim"
F1

Vettel: "Koronavirüs dönemini iyi geçirdim"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.