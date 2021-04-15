Giovinazzi, Imola'da özel bir kask tasarımıyla yarışacak

2021 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı bu hafta sonu Imola'da yapılacak ve griddeki tek İtalyan pilot olan Giovinazzi, kendi ülkesindeki yarış için özel kask tasarladı.

Pek çok renk ve İtalya bayrağının yer aldığı kaskta, Emilia Romagna GP'ye atıfta bulunulmuş.

Antonio Giovinazzi'nin kask tasarımı, Alfa Romeo Racing 1 / 4 Fotoğraf: Antonio Giovinazzi Antonio Giovinazzi'nin kask tasarımı, Alfa Romeo Racing 2 / 4 Fotoğraf: Antonio Giovinazzi Antonio Giovinazzi'nin kask tasarımı, Alfa Romeo Racing 3 / 4 Fotoğraf: Antonio Giovinazzi Antonio Giovinazzi'nin kask tasarımı, Alfa Romeo Racing 4 / 4 Fotoğraf: Antonio Giovinazzi