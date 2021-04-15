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Giovinazzi, Imola'da özel bir kask tasarımıyla yarışacak
Ekleyen: Kemal Şengül , Editör
Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Imola yarışında özel bir renk
2021 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı bu hafta sonu Imola'da yapılacak ve griddeki tek İtalyan pilot olan Giovinazzi, kendi ülkesindeki yarış için özel kask tasarladı.
Pek çok renk ve İtalya bayrağının yer aldığı kaskta, Emilia Romagna GP'ye atıfta bulunulmuş.
Antonio Giovinazzi'nin kask tasarımı, Alfa Romeo Racing
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Fotoğraf: Antonio Giovinazzi
Antonio Giovinazzi'nin kask tasarımı, Alfa Romeo Racing
2/4
Fotoğraf: Antonio Giovinazzi
Antonio Giovinazzi'nin kask tasarımı, Alfa Romeo Racing
3/4
Fotoğraf: Antonio Giovinazzi
Antonio Giovinazzi'nin kask tasarımı, Alfa Romeo Racing
4/4
Fotoğraf: Antonio Giovinazzi
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Giovinazzi, Imola'da özel bir kask tasarımıyla yarışacak
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