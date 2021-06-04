Giovinazzi, ilk puanın Alfa Romeo'yu motive edeceği görüşünde

Alfa Romeo pilotu Monako'da gerçekleştirilen yarışta damalı bayrağı onuncu sırada gördü ve bu yılki ilk puanlarını almayı başardı.

Bakü'deki yarış öncesi konuşan Giovinazzi, "Yılın ilk puanlarını kazandığınızda her zaman güzeldir, pek çok yarışta puan almaya çok yakındık ve Monako'da iyi bir sıralama turları geçirdikten sonra her şeyin mümkün olduğunu biliyorduk. Bu yıl ilk kez son bölüme kaldık ve 10. olduk. Yılın ilk puanıydı. Gerçekten güzel ve iyi bir şey."

"Sezonun ilk bölümünde yaşadığımız şanssızlıkların ardından bunu hak ettiğimiz için, bunun bizi motive edeceğini düşünüyorum. Şimdi bu yeni yarış hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum. Burası bir başka cadde pisti. Monako'ya kıyasla tabii ki farklı ve burada neler yapabiliriz göreceğiz." dedi.

Monako'da kendisi için ilk kez mi her şeyin yolunda gittiği sorusuna Giovinazzi, "Bence hayır. Portimao da temiz bir hafta sonuydu. Sıralama turlarında 12. olduk ve yarışı da 12. bitirdik. Fakat orada yapacak çok şey yoktu. Monako'da ilk seanstan itibaren daha iyi bir temele ve daha fazla hıza sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden orada iyi bir iş yapabileceğimizi biliyorduk. Cuma gününden itibaren hedef puan kazanmak oldu. Yine de iyi bir sıralama turları ve iyi bir yarış çıkardık. Bana göre pazar günü biraz daha iyisini yapabilirdik. Belki de sekizincilik mümkündü fakat yine de ilk puandan memnunuz."

"Şimdi Bakü'deyiz ve burası hızlı bir pist, burası bir cadde pisti. Yani bir sürü frenleme bölümü var, yavaş hızlı virajlar var ve çoğu viraj 90 derecelik. Bu yüzden bilmiyorum, 2016'da GP2'de yarıştığımdan beri buradan keyif aldım. Bu pistle ilgili güzel anılarım var. Burada tekrar yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Sanırım ilk kez sıralamalarda son bölüme burada kaldım. Yarışta bir ceza aldım ve 18. başlayıp, 12. bitirdim. Yani iyi bir pazar değildi ama tempom vardı. Umarım bu pazar iyi bir iş çıkarırız." cevabını verdi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing walks the track Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images