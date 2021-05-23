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Formula 1 / Monako GP Haberler

Giovinazzi: "İlk ona girmeyi hak ettik"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, onuncu sırada tamamladığı sıralama turlarının ardından sonuçtan memnun olduğunu ve bunu hak ettiklerini söyledi.

Giovinazzi: "İlk ona girmeyi hak ettik"

Alfa Romeo, tüm antrenman seanslarında en az bir araçla ilk onda yer almayı başardı ve güçlü formunu sıralama turlarına da taşıdı.

Antonio Giovinazzi, sıralama turlarının son bölümüne kalmayı başardı ve yarışa da 10. sıradan başlayacak.

Monte Carlo caddelerinde geçiş yapmak zor olduğu için İtalyan sürücü bu yılki ilk puanlarını alabilir.

Günün ardından konuşan Giovinazzi, "Özellikle takım adına çok mutluyum. İlk dört yarışta gerçekten çok fazla şanssızlık yaşadık ve bu bu sonuç, tüm takımın moralini yükseltebilmek adına harika bir destek oldu."

"Bu sezon ilk kez son bölüme kaldığım için çok mutluyum, her şeyi doğru yaptık ve uzun süredir hak ettiğimiz yere nihayet ulaştık. Aracımız hafta sonunun başından beri kusursuzdu. Takım bizi hep doğru zamanda piste gönderdi ve belirleyici anlarda kusursuz turlar çıkardım."

"Üçüncü bölümün sonunda kırmızı bayrak çıktığı için üzgünüm. Çünkü yeni set lastiklere geçmiştim ve turu tamamlayamadım. Belki de daha iyisini yapabilirdik. Hafta sonu boyunca her zaman ilk sekiz veya dokuzda yer aldık. Her halükarda sorun değil, kartlarımızı yarın ortaya koyacağız."

"Ayrıca Ferrari adına da mutluyum ve umarım Charles'ın vites kutusunda sorun yoktur."

"Kendime gelirsem, amacım iyi bir start almak ve ilk virajın ardından ilk onda yer almak."

"İlk antrenman seansından itibaren araca güvenebiliyorum ve Monako'da bu çok önemli. Yarın sorunsuz başlamanız, doğru stratejiyi uygulamanız ve yarışı bitirmeniz gerekiyor. Umarım iyi bir sonuç alırız ve ilk puanlarımızı kazanırız. " dedi.

Kimi Raikkonen ise 14. sırada kalmasının ardından şöyle dedi: "Üçüncü antrenman seansında lastiklere daha fazla güvenmeme rağmen, aracın davranışları pozitifti."

"Yine de belirleyici anlarda yeterli hıza sahip değildim. Elbette her zaman daha yüksek pozisyonlardan başlamak istiyorsunuz."

"Umarım yarın şanslı oluruz. İlk birkaç virajı dönmeli ve sonra yarışa konsantre olmalıyız."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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