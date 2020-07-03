Giovinazzi ikinci kontrol elektroniğine geçmek zorunda kaldı
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Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, ilk antrenman seansında yaşadığı sorunun ardından ikinci seansta kontrol elektroniği ünitesine geçti.
Ferrari güç ünitesiyle yarışan Alfa Romeo, bugünkü ilk seansın ardın ardından Antonio Giovinazzi'nin güç ünitesinde bir tuhaflık fark etti.
Bunun üzerine güç ünitesinde inceleme yapıldı ve kontrol elektroniği ünitesinin değiştirilmesi gerektiğine karar verdi.
İtalyan sürücü bundan ötürü yeni bir kontrol elektroniğine geçmek zorunda kaldı. Çıkarılan ünitenin tekrar kullanılıp kullanılmayacağı bilinmiyor ancak Giovinazzi henüz ilk yarışta ikinci üniteye geçmiş olacak.
Bu da kendisi için büyük bir dezavantaj olabilir.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Giovinazzi ikinci kontrol elektroniğine geçmek zorunda kaldı
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