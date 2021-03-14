Giovinazzi: "Henüz nerede olduğumuzu değerlendirmek zor"

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, testlerin ikinci gününde tam gün pistte kaldı ve gün boyunca 125 tur atarak kendisi adına testleri noktalamış oldu.

İtalyan sürücü 1:30.760 derecesiyle, Charles Leclerc'in önünde günü beşinci sırada tamamladı ve yeni sezon öncesinde umutlu konuştu.

Bahreyn GP öncesinde kendisinin son test gününü yorumlayan Alfa Romeo sürücüsü, “Yaptığımız çalışmalardan gerçekten memnunum. Bizim için uzun bir gündü, çok fazla tur attık ve yapmamız gereken her şeyi yaptık."

"Hem uzun hem de kısa sürüşler yaptık ve yapmayı kararlaştırdığımız her şeyi tamamladık. İlk yarıştan önce araç içerisindeki son günümdü ve sezonla ilgili kendimi oldukça güvende hissediyorum."

"Kış boyunca çok çalıştık ve ilk yarışa hazırız. Şu anda nerede yer alacağımızı söylemek çok zor. Bence iyi bir başlangıç noktamız var, ancak yılın ilk sıralama turlarına kadar nerede olduğumuzu kesin olarak bilemeyeceğiz."

Teknik direktör Jan Monchaux şunları ekledi: "Bu, 125 turla bizim için bir başka olumlu test günü daha oldu. İlk yarış simülasyonumuzu sabah yaptık ve iyi gittik. Sezon boyunca faydalı olabilecek değerli bilgiler edindik. Öğleden sonraki odak noktamız ise tek tur performansı ve ayar çalışmaları oldu."

"İstediğimiz tüm testleri yapabilmek adına, dayanıklılık sorunları yaşamaksızın bir başka tam gün geçirmemiz önemliydi. Antonio tıpkı ilk gün olduğu gibi her turdan en iyisini çıkararak harika bir iş başardı. Testin son gününde araca Kimi geçecek ve bugünle benzer bir programa sahip olacağız."