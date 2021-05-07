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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Giovinazzi: "Henüz ilk ona girecek hızımız yok"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi henüz ilk ona girebilecek hıza ve tempoya sahip olduklarını düşünmüyor.

Giovinazzi: "Henüz ilk ona girecek hızımız yok"

Alfa Romeo bu yıl, geçen sezona göre öne doğru iyi bir adım atmayı başardı ve artık orta grubun içerisine dahil olmuş durumda.

Takım her ne kadar ilk üç yarıştan puansız ayrılsa da, artık ilk on içerisine girebilecek kadar iyi performanslar sergiliyor.

Antonio Giovinazzi, İspanya GP öncesi verdiği demeçte, takımın kaydettiği gelişime rağmen ilk on için savaşmalarının kolay olmadığını belirtti.

Giovinazzi, "Portekiz'de 12. olduk. Sanırım evet, şu anda konumumuz bu. Bu, temiz bir yarıştı. Önümüzdeki pilotlardan hiçbiri durmadı veya yarış dışı kalmadı. Yani geçen yıla göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yine de ilk on için yeterli değil."

"Biraz daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu yıl mücadelenin gerçekten yakın olduğunu gördük. Hız açısından bu 0.2 veya 0.3 saniyeye daha ihtiyacımız var. Belki bazı pistler bize Portimao'ya kıyasla biraz daha iyi uyabilir. Bence Imola'daki yarışta iyiydik fakat sıralamalar kötüydü. Portimao ise daha çok tam tersi oldu. Barselona'da neler olacağını göreceğiz. Burada nerede olduğumuz tamamen belirsiz, çünkü bu tamamen normal bir pist. Yani göreceğiz." dedi.

Giovinazzi, bu yıl genel olarak oldukça iyi bir performans sergiliyor ve performansı Alfa Romeo'dan övgü almış durumda.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Giovinazzi. "Sonunda deneyimin kilit nokta olduğunu düşünüyorum. Artık her şeyden daha fazla eminim. Takımla, araçla, araçtan ne istediğimle, yani çok şeyle daha eminim. Bu, daha az şey düşünmemi sağlıyor ve tamamen sürüşüme odaklanabiliyorum. Bu yüzden ne olacağını ve tüm bu şeylerle ilgili ne istediğinizi bildiğinizde, o zaman her şey daha iyi oluyor." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing in the Press Conference

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing in the Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool

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Hamilton: ''McLaren'ın geliştiğini görmek harika''

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Hamilton: ''McLaren'ın geliştiğini görmek harika''
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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