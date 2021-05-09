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Önceki / Takım arkadaşı mücadeleleri: İspanya GP
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Giovinazzi: "Henüz ilk ona girecek hızımız yok"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, takımın henüz sıralama turlarında ilk ona girecek hıza sahip olmadığını kabul ediyor.

Giovinazzi: "Henüz ilk ona girecek hızımız yok"

Alfa Romeo pilotları, İspanya GP sıralama turlarında son bölüme kalmayı başaramadılar ve Kimi Raikkonen ilk bölümde elenirken, Antonio Giovinazzi ikinci bölümde elendi.

İtalyan pilot, ikinci bölümdeki ilk denemesini orta lastikle attı ve ikinci denemesinde de sadece Williams pilotu George Russell'dan hızlıydı.

Giovinazzi, sıralama turlarını şöyle yorumladı: "İkinci bölümde başlangıçta orta lastik denedik ve neden denemeyelim ki? İki set orta lastiğimiz vardı ve son turlar için yeni set yumuşak lastik kullandık."

"Evet, orta lastiği denedik çünkü kullanılmış yumuşak lastikle sürüş yapmak bana göre iyi bir yol değildi. Dün orta ile yumuşak lastik arasındaki farkın çok az olduğunu gördük, çok yakınlardı. Biz de denedik ve hepsi bu."

"Yarışta neler olacağını göreceğiz. Bence yarışın anahtarı start olacak. İyi bir start ve iyi bir ilk tura ihtiyaç var. Orada bazı sıralar kazanabiliriz. Barselona'ya baktığınızda, özellikle yeni 10. virajla geçiş yapmak daha da zor."

"Yani nihai hedefimiz iyi bir ilk tur olmalı ve eğer orada bazı pozisyonlar kazanabilirsek neler yapabileceğimizi göreceğiz. Henüz yarış stratejisine bakmadık, henüz tek mi yoksa iki pit stop mu olacağını bilmiyoruz. Yarın göreceğiz."

Alfa Romeo, bazı seanslarda çok iyi göründü ve özellikle üçüncü seansta Kimi Raikkonen'in temposu ilk ona girecek düzeydeydi.

Bugün geride kalması mevcut durumları sorulduğunda Giovinazzi, "Sanırım ne olduğunu hâlâ biz de biliyoruz. Diğerleri daha hızlı görünüyorlar ve belki de motorla ilgilidir. Bilgimiz yok. Sanırım sonunda herkesin maksimum performansla gittiği sıralama turlarının sonucuna bakmak lazım. Biz de orada henüz istenilen seviyede değiliz." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, is returned to the garage

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, is returned to the garage

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Takım arkadaşı mücadeleleri: İspanya GP

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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