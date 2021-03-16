Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"

Alfa Romeo, 2020 yılında pek de iyi bir sezon geçiremedi ve önceki yıl 57 puan alırken, geçen yıl sadece sekiz puan aldı.

Her iki sürücü de sıralama turlarında son bölüme kalmakta zorlandı ve bundan ötürü yarışa hep gerilerden başladılar.

Giovinazzi -yarışlarda- toplamda üç kez ilk ona girerken, Kimi Raikkonen sadece iki kez ilk ona girebildi.

Ancak bu yıl özellikle Ferrari motorunun geçen yıldan çok daha iyi olduğu görülüyor.

Raikkonen, geçen hafta sonu gerçekleştirilen sezon öncesi testinde güçlü turlar attı ve testi dördüncü en hızlı isim olarak tamamladı.

Testi daha geride tamamlayan Giovinazzi, Sky İtalya ile olan röportajında, "Araçla ilgili ilk hislerimden memnunum. Elbette bir şeyler söylemek için erken olduğunu biliyorum fakat başlangıçtan memnunum. Şimdi ilk yarışa hazır olabilmek adına, elimizdeki verileri analiz etmemiz için bir haftamız var." dedi.

Giovinazzi, 2021 aracının geçen yıla göre daha iyi olup olmadığı sorulduğunda, "Bence evet. Bu iyi bir araç. Her şeyden önce yeni güç ünitesinin daha iyi olduğunu doğrulayabilirim."

"Aracımız rüzgarlı şartlarda iyi davrandı ve zorlu şartlara rağmen oldukça sürülebilirdi. Simülatörde ve rüzgar tünelinde gördüklerimizi pist üstünde doğrulamış olduk."

"Yani mutlu olduğumuzu söyleyebilirim."

"Şimdi gördüklerimizi doğrulayabilmek adına ilk sıralama turlarına kadar beklememiz gerekiyor." dedi.

Giovinazzi, kişisel anlamda performansını geliştirmesi gerektiğinin farkında.

"Her yıl çok önemli. Sadece kendime odaklanmalıyım. Bu yıl hem Alfa Romeo hem de Kimi ile çalışamaya devam edeceğim için mutluyum. Tıpkı takım gibi ben de kış aylarında çok çalıştım."

"Yani hazırız ve artık biraz şansa ihtiyacımız var. Zorlamaya devam etmeli ve iyi sonuçlar almaya çalışmalıyız. Bir ekip olarak ilk daha sık ilk on mücadelesi vermek istiyoruz."