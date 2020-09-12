Giovinazzi: "Hedefimiz sıralama turlarında ikinci bölüme kalmak"

Mugello'da geçiş yapmanın oldukça zor olduğu biliniyor ve ve geçiş için tek yer uzun start finiş düzlüğü olacak.

Alfa Romeo F1 pilotu Antonio Giovinazzi, sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı hedeflediklerini söylerken, İtalyan pistinde geçiş yapmanın çok zor olduğunu belirtti.

Giovinazzi, “Amacımız sıralama turlarında ikinci bölüme kalmak. İkinci antrenman seansına bakılırsa, başlangıç ​​pozisyonu burada çok önemli olacak. Çünkü yarışta geçiş yapmak zor olacak."

"Bu nedenle sıralama turları için hazırlanmalıyız. İşimizi iyi şekilde yapmak ve ardından ilk turu sorunsuz şekilde geçmek önemli olacak."

"Lastiklerin biraz daha kötü olmasını bekliyordum, ama sonunda her şey yolundaydı. Pazar günü havanın sıcak olması bekleniyor. Bakalım bizi neler bekliyor."

"Yarıştaki asıl sorun rakip takımların arkasında olmakla ilgili olacak. Özellikle DRS bölgesi çok geç başladığı için, burada geçiş yapmak çok zor. Neler olacağını göreceğiz."

"Tabii ki Cumartesi günü hedef ikinci bölüme kalmak olacak. Neler olacağını göreceğiz. İlk sıralara yakın olmak önemli olacak, bu yüzden iyi bir sıralama turlarına sahip olmalıyız."

"Pazar günü iyi bir başlangıç ​​yapıp ilk turu iyi şekilde geçmemiz gerekiyor." dedi.