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Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Hedefim Ferrari'de yarışmak"

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Giovinazzi: "Hedefim Ferrari'de yarışmak"
6 Şub 2020 17:50

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, hedefinin Ferrari koltuğu olduğunu söyledi.

Giovinazzi, Ferrari'nin sürücü akademisindeki pilotlardan birisi ve son birkaç yıldır İtalyan ekibin hem yedek hem de gelişim pilotluğunu yapıyordu.

Geçen yıl Ferrari'nin desteğiyle Alfa Romeo ile Formula 1'de yarışmaya başlayan İtalyan sürücü genel olarak beklentileri altında kaldı ve inişli çıkışlı bir yıl geçirdi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Giovinazzi'yi Ferrari'ye getirebileceklerini ancak mevcut performansının yeterli olmadığını söylüyordu.

Giovinazzi de performansını geliştirmek ve Ferrari'de yarışmak istiyor.

"2019 kolay değildi. Büyüme şeklimden ve kaydettiğim gelişimden memnunum. Bu anlamda çok olumluydu. Geçen yılı iyi şekilde bitirmek bu yıl bana yardımcı olacak. Bu bana çok daha fazla güven veriyor. Şimdi takımı daha iyi biliyorum, neyi geliştirmem gerektiğini biliyorum."

"Hangi işte olursanız olun, iki yıl boyunca kenarda kalıp, sonrasında geri döndüğünüzde zorlanırsınız. Aslında hız açısından Kimi'den uzakta değildim, çünkü testler ve antrenman seanslarına katılmıştım. Ama yarışmadım. Startları, stratejileri, pit stopları ve lastik yönetimini kaçırdım."

"Benimki sadece bir dönüş değildi. Çünkü daha önce yarıştığım Formula 2'ye geri dönmedim. 1.5 yıl ara verdikten sonra dünyanın en güçlü serisinde ilk kez yarışmaya başladım."

“Kimi ne istediğini biliyor, ayarların tam olarak nasıl olması gerektiğini her zaman biliyor ve her şeyden önce yarışta araçtan en iyi nasıl şekilde faydalanacağını biliyor. Bence bu anlamda en iyilerden biri. Benim için önemli bir referanstı, çünkü çok benzer bir sürüş tarzımız var. Onun sayesinde daha iyi oldum. Onu yenmek temel hedeflerimden biri, ama sadece buna odaklanmak istemiyorum. Takım için mümkün olan en iyi sonucu almak istiyorum. Benim için çok önemli bir sezon olacak, ama zaten her zaman öyledir."

“Charles'ı sık sık görüyorum, Monaco'da sık sık aynı restoranları kullanıyoruz. Ferrari'de yarışmayı hayal etmediğimi söylersem yalan söylemiş olurdum. Ben zaten bir Ferrari sürücüsüyüm ve bundan gurur duyuyorum, ama şimdi kendime odaklanıyorum. Çok iyi bir 2020 geçirirsem şansımın olacağını biliyorum." 

Çeviri: İnci Beğen

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