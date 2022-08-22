Giovinazzi, Haas ile antrenman seansında piste çıkacak!

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28 yaşındaki İtalyan sürücü, 2019-21 yılları arasında Alfa Romeo'da yarışmış ve ardından koltuğunu Zhou Guanyu'ya kaybetmesinin ardından Formula E'de Dragon Penske ile yarışmaya başlamıştı.

Fakat Ferrari ile bağlarını korumaya devam eden Giovinazzi, yıl boyunca İtalyan ekibin yedek pilotluğunu yapmayı sürdürdü.

Sürpriz şekilde Haas, bugün yaptığı açıklama ile Giovinazzi'nin İtalya ve Amerika GP'deki ilk antrenman seansında kendileriyle piste çıkacağını duyurdu.

Giovinazzi, her iki yarışın da ilk antrenman seansında piste çıkacak. Monza'da Kevin Magnussen'in, COTA'da ise Mick Schumacher'in aracını sürecek.

Giovinazzi, 2017'de Haas ile yedi antrenman seansına katıldığı için takıma yabancı bir isim değil.

Gunther Steiner, "Giovinazzi'nin iki antrenman seansında piste çıkmak üzere takıma dönmesinden dolayı mutluyuz."

"Ferrari, yarış hafta sonunda Antonio'ya modern bir Formula 1 aracında sürüş yapma fırsatı vermek istedi ve biz de doğal olarak onlara yardım etmekten mutluluk duyduk."

"2017'de Antonio ve Ferrari ile benzer bir durumdaydık. O zamandan bu yana işler değişti çünkü Formula 1'de üç sezon yarıştı ve deneyimiyle bize değerli geri bildirimler verebilir."

"Antonio'yu tekrar görmeyi ve padokta yeniden bizimle olmasını sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Antonio Giovinazzi de takıma döndüğü için mutlu. "

"Yeniden resmi bir F1 seansında sürüş yapma şansı yakaladığım için mutluyum. Simülatör sürüşüne ek olarak gerçek bir aracın direksiyonuna geçmek çok önemli ve yarış tulumumu giyip, kaskımı tekrar takmak için sabırsızlanıyorum."

"Yeni nesil araçlarla ilk gerçek fırsatım olacak ve yedek sürücü olarak çağrılmam için en iyi yol bu araçları test etmek."

"Monza ve COTA gibi heyecan verici pistlerde sürüş yapacak olmak durumu daha heyecanlı kılıyor." dedi.