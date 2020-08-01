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Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Güncellemeler iyi şekilde çalışıyor"

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yorumlar
Giovinazzi: "Güncellemeler iyi şekilde çalışıyor"
Ekleyen:
, Editör
1 Ağu 2020 06:42

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, Britanya'daki ilk günün kendileri için olumlu geçtiğini belirtti.

İtalyan pilot, Silverstone'daki ilk günü 13. sırada tamamladı ve takım arkadaşı Kimi Raikkonen de 10. oldu.

Giovinazzi günü şöyle yorumladı: "Özellikle rüzgardan ötürü bizim için zor bir gün oldu. Bazı yerlerde aracı tutmak gerçekten zordu ve gerçekten zor bir sabah geçirdik. Öğleden sonra ise çok daha iyiydi, özellikle sıralama performansını geliştirdik, bu yüzden ileriye doğru bir adım attığımız için mutluyuz."

"Yarış temposu da o kadar kötü değildi ve bu yüzden olumlu bir gün. Elbette yarın farklı olacak çünkü farklı sıcaklıklar olacak. Bu yüzden neler olacağını bilemeyiz ama bugün gerçekten mutluyum."

"Araç son yarışlara göre daha iyi durumda çünkü Silverstone'da yeni bir güncelleme paketimiz var ve oldukça iyi çalışıyor gibi. Bu yüzden gerçekten mutluyum. Ama söylediğim gibi sakin olmalıyız. İşimize odaklanmalı ve cumartesi günü de işimizi yapmalıyız."

"Umarım hava ve şartlar, hafta sonunun kalan kısmında çok farklı olmaz. Ama rüzgarın yönü değişecek gibi görünüyor. Hava daha soğuk olacak, bu yüzden bilemiyoruz. Bugün gerçekten mutluyuz. Ama yarın farklı bir gün olacak ve farklı şartlarda olacağız. Bu yüzden rahatlayamayız."

Giovinazzi, ilk seansta bir de spin attı ve piste saçtığı parçalar nedeniyle uyarı aldı.

Bununla ilgili, "Tam gaz gidiyordum ve arka tarafı tamamen kaybettim. Söyleyecek pek fazla şey yok. Dediğim gibi, bugün rüzgar gerçekten çok zordu ve en azından zarar görmedik, ki bu olumlu bir şey." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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