Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Yarış devam ediyor . . .
Canlı takip et
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Giovinazzi ve Russell, gride çıkış turunda kaza yaptılar!

paylaşım
yorumlar
Giovinazzi ve Russell, gride çıkış turunda kaza yaptılar!
Ekleyen:

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, Türkiye GP öncesi gride çıkış turunda kaza yaptı.

Dün sıralamalarda son seansa geçmeyi başaran Giovinazzi, bugünkü yarışa 10. sıradan başlayacaktı.

Giovinazzi, yarış öncesinde gride çıkış turunda yoğun yağmur altında aracının kontrolünü kaybederek pist dışına çıktı.

Giovinazzi'nin aracı çekici ile kurtarıldı ve Alfa Romeo pilotu zamanında tamir işlemi için griddeki yerine gelmeyi başardı.

Giovinazzi dışında Williams pilotu George Russell da pite girerken duvara vurdu ve ön kanat değiştirdi.

Russell pit yolu kapatılmadan pit alanından çıkamadığı için yarışa pit yolundan başlayacak. 

İstanbul Park'ta yağmur yeniden başladı!

Önceki haber

İstanbul Park'ta yağmur yeniden başladı!

Sonraki haber

Canlı Anlatım: Türkiye GP

Canlı Anlatım: Türkiye GP
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP: Kaotik sıralama turlarında pole pozisyonu Stroll'ün!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Türkiye GP: Kaotik sıralama turlarında pole pozisyonu Stroll'ün!

Giovinazzi ve Russell, gride çıkış turunda kaza yaptılar!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi ve Russell, gride çıkış turunda kaza yaptılar!

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

Formula 1'i tanıyalım: Yarış startı
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Yarış startı

İstanbul Park'ta yağmur yeniden başladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İstanbul Park'ta yağmur yeniden başladı!

Son Haberler

Son dakika: AlphaTauri ceza aldı, Gasly en arkadan başlayacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Son dakika: AlphaTauri ceza aldı, Gasly en arkadan başlayacak

Canlı Anlatım: Türkiye GP
F1 Formula 1 / Canlı anlatım

Canlı Anlatım: Türkiye GP

Giovinazzi ve Russell, gride çıkış turunda kaza yaptılar!
F1 Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi ve Russell, gride çıkış turunda kaza yaptılar!

İstanbul Park'ta yağmur yeniden başladı!
F1 Formula 1 / Son dakika

İstanbul Park'ta yağmur yeniden başladı!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP: Kaotik sıralama turlarında pole pozisyonu Stroll'ün!

20s
2
Formula 1

Giovinazzi ve Russell, gride çıkış turunda kaza yaptılar!

57 dk
3
Formula 1

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

17s
4
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

4g
5
Formula 1

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

8 ay

Son Haberler

Son dakika: AlphaTauri ceza aldı, Gasly en arkadan başlayacak
F1

Son dakika: AlphaTauri ceza aldı, Gasly en arkadan başlayacak

Canlı Anlatım: Türkiye GP
F1

Canlı Anlatım: Türkiye GP

Giovinazzi ve Russell, gride çıkış turunda kaza yaptılar!
F1

Giovinazzi ve Russell, gride çıkış turunda kaza yaptılar!

İstanbul Park'ta yağmur yeniden başladı!
F1

İstanbul Park'ta yağmur yeniden başladı!

Türkiye GP öncesi kullanılmayan lastikler ve strateji tahminleri
F1

Türkiye GP öncesi kullanılmayan lastikler ve strateji tahminleri

Son Videolar

2020 Türkiye GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
16s

2020 Türkiye GP grid pozisyonları

The newly proposed F1 2023 salary cap explained 05:41
Formula 1
18s

The newly proposed F1 2023 salary cap explained

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde 01:52
Formula 1
13 Kas 2020

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler 04:52
Formula 1
13 Kas 2020

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler 05:40
Formula 1
11 Kas 2020

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.