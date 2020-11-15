Giovinazzi ve Russell, gride çıkış turunda kaza yaptılar!

Dün sıralamalarda son seansa geçmeyi başaran Giovinazzi, bugünkü yarışa 10. sıradan başlayacaktı.

Giovinazzi, yarış öncesinde gride çıkış turunda yoğun yağmur altında aracının kontrolünü kaybederek pist dışına çıktı.

Giovinazzi'nin aracı çekici ile kurtarıldı ve Alfa Romeo pilotu zamanında tamir işlemi için griddeki yerine gelmeyi başardı.

Giovinazzi dışında Williams pilotu George Russell da pite girerken duvara vurdu ve ön kanat değiştirdi.

Russell pit yolu kapatılmadan pit alanından çıkamadığı için yarışa pit yolundan başlayacak.