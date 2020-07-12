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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Giovinazzi grid cezası aldı

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Giovinazzi grid cezası aldı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Tem 2020 09:52

Alfa Romeo Formula 1 pilotu Antonio Giovinazzi, sıralama turlarında geçirdiği kaza sonrası vites kutusu değiştirmek zorunda kaldı ve grid cezası aldı.

İtalyan sürücü, ilk bölümün son dakikalarında aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı. Sonrasında yola devam etmeye çalıştı ancak bir süre gittikten sonra aracını kenara çekti ve seansa veda etti.

Bundan ötürü de seansı, zaman turu kaydetmeyen Romain Grosjean'ın önünde 19. sırada bitirdi.

Bariyer ile temasın olası sonuçları ve kaybedecek çok az şeyi olmasından ötürü Alfa Romeo, Giovinazzi'yi yedek bir vites kutusuna geçirmeye karar verdi.

Giovinazzi bundan ötürü beş sıra grid cezası aldı.

Şimdiye kadar Lando Norris ve Charles Leclerc'e üçer sıra grid cezası verilmişti.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Pilotlar Antonio Giovinazzi
Takımlar Alfa Romeo
Editör Adam Cooper

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