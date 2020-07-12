Giovinazzi grid cezası aldı

İtalyan sürücü, ilk bölümün son dakikalarında aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı. Sonrasında yola devam etmeye çalıştı ancak bir süre gittikten sonra aracını kenara çekti ve seansa veda etti.

Bundan ötürü de seansı, zaman turu kaydetmeyen Romain Grosjean'ın önünde 19. sırada bitirdi.

Bariyer ile temasın olası sonuçları ve kaybedecek çok az şeyi olmasından ötürü Alfa Romeo, Giovinazzi'yi yedek bir vites kutusuna geçirmeye karar verdi.

Giovinazzi bundan ötürü beş sıra grid cezası aldı.

Şimdiye kadar Lando Norris ve Charles Leclerc'e üçer sıra grid cezası verilmişti.