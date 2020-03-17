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Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi gözünü Vettel'in koltuğuna dikti

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Giovinazzi gözünü Vettel'in koltuğuna dikti
Ekleyen:
, Editör
17 Mar 2020 10:19

Antonio Giovinazzi, 2020 sezonunda iyi bir performans göstermek ve gelecek yıl Ferrari'de Sebastian Vettel'in yerini almak istiyor.

Ferrari'nin genç sürücü akademisinde yer alan Antonio Giovinazzi, 2019 yılında Alfa Romeo ile Formula 1'e adım atmıştı.

İtalyan sürücü yıl boyunca inişli çıkışlı bir performans gösterse de, bu performansın Ferrari koltuğu için yeterli olmadığı ortadaydı.

Ferrari'de Sebastian Vettel'in sözleşmesi sona erecek ve seçeneklerden birisi de Giovinazzi.

2016'da GP2'yi ikinci sıradan bitiren Giovinazzi, hedefinin Ferrari koltuğunu söylüyor.

Giovinazzi, "Umarım bir noktada Ferrari'de yarışmayı hak ederim."

"Ferrari'de bir koltuk istediğim sır değil. Bu açıdan 2020'nin benim için çok önemli bir yıl olacağını biliyorum. Benim için yarışmak ve Ferrari koltuğuna oturmak hep bir hayal oldu. Çocukluk resimlerimde ve hayallerimde bile daima kırmızı kıyafetlerim var."

“Koltuk için adaylar arasında olmak istiyorum ve şimdi adaylar arasında olmak harika. Şu andan itibaren sezon boyunca en iyi performansımı göstermek ve bu fırsatı yakalamak tamamen benim elimde." dedi.

Giovinazzi, Coronavirüs'ün merkezlerinden İtalya'daki evinde yer alıyor.

"Melbourne'de olanlar tuhaftı, 22:30'da pistteydim, koltuk için ayar yapıyor ve verilere bakıyordum. Yatağıma gittim ve kalktığımda telefonumda 45 mesaj ve bazı problemler vardı. İlk antrenman seansından bir saat önce bile durum belirsizdi. İptal etmek üzüntü verici ama doğru seçimdi."

"Ne zaman başlayacağımızı bilmiyor olmamıza rağmen evde antrenman yapacağım ve sağlıklı besleneceğim. Bu yüzden şampiyonaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Ekibimle birlikte olacağım ve onlarla irtibatı koparmayacağım."

"Sağlık çok önemli. Ben de evde antrenman yapacağım. Herkese cesaret vermek istiyorum; çünkü biz (İtalya) çok çalışkan bir ülkeyiz ve eskisinden çok daha güçlü olacağız."

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Editör Kemal Şengül

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