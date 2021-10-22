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Giovinazzi: "Geleceğimin netleşmemesi, üzerimdeki baskıyı artırıyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, geleceği netleşmediği için üzerinde baskı olduğunu fakat elinden geleni yapmaktan fazlasını yapamayacağını söyledi.

Giovinazzi: "Geleceğimin netleşmemesi, üzerimdeki baskıyı artırıyor"

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, şu anda geleceği netleşmeyen tek Formula 1 pilotu ve koltuğu için çok sayıda pilotun adı geçiyor.

Gelecek için herhangi bir kontrata sahip olmadan çalışmanın ne kadar zor olduğu sorusuna Giovinazzi, "Elbette kolay bir şey değil. Bu sürücü tüm sürücülere sorabilirsiniz, eminim hepsi bunun kolay bir şey olmadığı yanıtını verir. Gelecek yıl burada olsanız da olmasanız da artık neler olacağını bilmek istiyorsunuz."

"Yani harika değil ama içinde bulunduğum durum şu anda bu. Evet, bu benim üzerime biraz baskı yapıyor ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Fakat pek çok kez söylediğim gibi, eylül ve ekim ayları benim için hep böyle oldu."

"Her zaman gelecek sezon ne yapacağımla ilgili sorunlarım vardı. Bu yıl da durum aynı. Bu benim elimde değil, bu benim kararım değil. Yapabileceğim tek şey sadece sonuçlar almak ve hızlı olmak. Sonrasında nereye varacağını göreceğiz." cevabını verdi.

Andretti'nin takımı satın alma ihtimaliyle ilgili Giovinazzi, "Bu benim etki edemediğim bir başka konu, benim elimde değil. Bunu Fred'e sormanız lazım. Evet, Andretti büyük bir isim, harika bir isim. Fakat bundan daha fazlasını ben de bilmiyorum. Neler olacağını göreceğiz fakat benim elimde olan bir şey yok." dedi.

Giovinazzi, tam da geleceğinin tartışma konusu olduğu bir dönemde takım emirlerine uymayarak İsviçreli ekibin tepkisini çekti.

Bu konu sorulduğunda Giovinazzi, "Bu, bazen ortaya çıkan bir sorun ve zaten geçmişte kaldı. Fakat doğruyu söylemek gerekirse burada yorum yapmaktan hoşlanmadığım bir şey. Sadece takım içindeki isimlerle konuşmayı seviyorum. Ancak bu ilk değil ve muhtemelen son da olmayacak. Önemli olan şu anda iyi olmamız, ki her şey zaten yolunda. Takıma inanıyorum ve onlar da bana inanıyor. Şu anda önemli olan tek şey puan almamız. Hepimizin isteği bu ve burada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

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