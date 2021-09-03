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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Giovinazzi: "Geleceğim bana bağlı değil"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, gelecek yıl takımda kalıp kalmayacağı kararını kendisinin değil, Alfa Romeo'nun vereceğini söyledi.

Giovinazzi: "Geleceğim bana bağlı değil"

Alfa Romeo henüz 2022 sürücü kadrosunu açıklamayan takımlardan birisi ve gelecek yıl için kesinleşen tek şey, Kimi Raikkonen'in 2022 yılında takımda olmayacağı.

Antonio Giovinazzi'nin takımda kalıp kalmayacağı şimdilik belirsiz ve hem ayrılacağı hem de gideceği yönünde farklı iddialar var.

Giovinazzi, son yıllarda iyi bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve aynı zamanda Ferrari'nin desteğine sahip. Ancak Ferrari artık sürücü seçim sürecine dahil olmayacak ve iddialar, koltuğunu Alex Albon ya da Nyck de Vries'ın alacağını işaret ediyor.

İddiaya göre böyle bir durumda Giovinazzi, Ferrari bünyesinde kalmaya devam edecek ve WEC'in Hypercar sınıfında mücadele edecek.

Fakat İtalyan pilot, geleceğiyle ilgili netleşen bir şey olmadığını söyledi.

Giovinazzi, Hollanda Grand Prix'si öncesinde şöyle dedi: "Fred'i takımda kalmam konusunda ikna edebilmem için daha hızlı gitmem ve iyi sonuçlar almam gerekiyor. O zaman karar Fred'in olacak."

"Göreceğiz ama önceliğim kesinlikle gelecek yıl burada olmak. Alfa Romeo ile birlikte yarışmaya devam etmek istiyorum."

Geleceğinin ne zaman belli olacağı sorulduğunda ise Giovionazzi, "Maalesef henüz değil, ama eminim bu ay veya gelecek ay olacak."

"O zamana kadar yapabileceğim tek şey, iyi bir iş yapmak ve iyi bir sonuç almaya çalışmak. Sonrasında neler olacağını göreceğiz ama dediğim gibi şu anda verebileceğim hiçbir haber yok." dedi.

Giovinazzi, mevcut takım arkadaşı Raikkonen'le çalışmayı özleyeceğini de söyledi.

"2017'de Ferrari'ye katıldığımdan beri onu tanıyordum. Onunla hemen harika bir ilişki kurduk. Kimi'nin hem pist üstünde hem de pist dışında gerçekten adil olduğunu düşünüyorum. Onun için siyaset diye bir şey, harika bir takım arkadaşı ve Formula 1'e katıldığım zaman bana çok yardımcı oldu, ondan özellikle yarışta çok şey öğrendim."

"Kimi harika bir sürücü, harika bir dünya şampiyonu ve özel bir insan. Birlikte geçen bunca yıldan gerçekten keyif aldım. Ferrari'de olduğumuz 2017'den beri harika bir ilişkimiz vardı. Formula 1 onu çok özleyecek."

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