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Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi, geçen yıla göre daha az baskı hissediyor

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Giovinazzi, geçen yıla göre daha az baskı hissediyor
Ekleyen:
, Editör
7 Mar 2020 09:45

Antonio Giovinazzi, geçen yıla kıyasla üzerinde daha az baskı olduğunu söyledi.

Geçen yıl Alfa Romeo ile Formula 1'de yarışmaya başlayan Ferrari'nin genç sürücüsü Antonio Giovinazzi, sezon başında zorlansa da sezon ilerledikçe iyi bir ritim yakalamıştı.

İtalyan sürücü özellikle ikinci yarıda takım arkadaşı Kimi Raikkonen'in temposuna ayak uydurmaya başladı ancak sezonu puan olarak ciddi şekilde geride kapattı.

İlk kez tam sezon Formula 1'de yarışan Giovinazzi, sezon boyunca çok fazla baskı hissettiğini söyledi.

Giovinazzi, bu yıl geçen yıla kıyasla daha iyi olmayı bekliyor çünkü üzerinde daha az baskı olduğunu düşünüyor.

Motorsport Week'e konuşan 26 yaşındaki pilot, “Geçen yıla göre kendimi daha az baskı altında hissediyorum. Zaten bir yıldır Formula 1'de yarışıyorum, yarış hafta sonlarına nasıl yaklaşabileceğimi zaten biliyorum."

“Artık Formula 1'deki pistlerin çoğunu gerçekten biliyorum. Sadece Vietnam'ı bilmiyorum, ama zaten orası herkes için yeni olacak.

“Kendimi hem bir pilot hem de bir insan olarak daha hazır hissediyorum. Sezon uzun olacak ama en başından itibaren puan kazanmamız gerekiyor ve bu yüzden çalışmamız gerekiyor. Sezona iyi şekilde başlamak ve iyi bir sezon geçirmek istiyorum."

"Yeni aracı sevdim. Bence sürüşü çok daha kolay. Bazı noktalarda gelişmemiz gerektiği çok açık, ama bazı alanlardan gerçekten memnunuz. Sadece işimize odaklanmamız gerekiyor."

"Gitmemiz gereken uzun bir yol var. Melbourne için fazla zamanımız yok ama bazı sorunları çözmeye çalışmak için yeterli vaktimiz var." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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