Giovinazzi, Alfa Romeo ile podyuma çıkma hayali kuruyor

Antonio Giovinazzi, şimdiye kadar katıldığı 40 Grand Prix'sinin sadece yedisinde ilk ona girmeyi başardı ve en iyi sonucu, 2019 Brezilya GP'de kazandığı beşincilikti.

İtalyan sürücü 13.,69'luk bir finiş ortalamasına sahip. Sıralama performansına bakıldığında ise 15,22'lik bir grid ortalaması bulunuyor.

Daha önce Ferrari'de yarışma hayali kurduğunu söyleyen Giovinazzi, Crash.net ile yaptığı son röportajda, hedefinin bir gün podyuma çıkmak olduğunu dile getirdi.

Ferrari destekli pilot, "Umarım yeni araç geçen yıla göre daha iyi olur ve puanlar için daha sık mücadele edebiliriz."

"Geçen yıl bizim için oldukça zor bir yıldı. Sadece yarış kaosa dönüşürse veya önümüzde olaylar olursa birkaç puan kazanabilirdik. Oysa biz sürekli olarak ilk ona girmek istiyoruz."

"Hayalim ve hedefim Alfa Romeo ile podyuma çıkmak. Bunu başarmak harika olurdu! Ancak daha hızlı bir araca ve şansa ihtiyacınız var. Geçen yıl pek çok sorun yaşasam bile ortaya koyduğum performanstan hâlâ çok memnunum."

"Ekiple beraber önemli bir ilerleme kaydettik ve yeni aracın da hızlı olmasını umuyoruz. Bu sayede ilk yarıştan itibaren daha iyi performans gösterebiliriz." dedi.

Giovinazzi, yeni sezonda 2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen'le takım arkadaşı olmaya devam edecek.