Giovinazzi: "Formula 1 kariyerimin bittiğini düşünmüyorum"

Antonio Giovinazzi, geçtiğimiz günlerde Milano Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen ödül töreninde Autosprint Altın Kask Ödülü'nü alan isimlerden birisiydi.

İtalyan sürücü, bu sezon Alfa Romeo'daki son yılını geçirdi ve yeni sezonda Formula 1'de yer almayacak.

Dragonspeed ile Formula E'ye geçen Giovinazzi, şu anda tamamen buna konsantre olduğunu söylese de, hedefinin F1'e dönüş olduğunu gizlemedi.

Autosprint'e konuşan Giovinazzi, "Taraftarlardan, özellikle de İtalyanlar'dan büyük destek görmek harikaydı. Bu beni çok mutlu etti."

"Elbette üzüntüm ve pişmanlığım var ama bunun sadece şimdilik bir veda olduğunu düşünüyorum ya da en azından öyle olduğunu düşünmek istiyorum çünkü Formula 1 kariyerimin bittiğini hissetmiyorum."

"Şimdi mümkün olduğunca, gelecek yılki ilk yarıştan önce simülatör üzerinde birkaç test yapmam gereken yeni Formula E mücadeleme konsantre olacağım."

"Formula 1'e dönebilme arzusuyla bu göreve odaklanacağım."

Ardından kariyeri hakkında şöyle dedi: "Çok uzun bir yol kat ettim. Küçükken amacım Formula 1'e ulaşmaktı, bunu başardım ve bu, önemli bir dönüm noktasıydı. Fakat biz pilotlar, bir hedefe ulaştığımız zaman daha fazlasını isteriz."

"60 Grand Prix'ye katılım, ki bu az bir sayı değil ama geri dönmeyi umuyorum. Kendimle gurur duyuyorum."

"Hedeflerimden birisi F1'de kalmak, 2017'den beri Ferrari ailesinin bir parçasıyım ve onlarla almak istiyorum."

Sonrasında Kimi Raikkonen hakkında şöyle dedi: "Onu çok özleyeceğim, onunla harika bir üç yıl geçirdik. Ondan daha iyi bir takım arkadaşı isteyemezdim."

"Onu 2017'de Ferrari'de yarıştığı günlerden tanıyordum. Hemen iyi bir ilişkimiz vardı ve böyle devam etti. Onu sadece ben değil, Formula 1 dünyası da özleyecek."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Alfa Romeo