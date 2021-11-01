Giovinazzi, Ferrari'ye geçme şansının olmadığını kabul ediyor

Alfa Romeo'da bilindiği üzere Kimi Raikkonen sezon sonunda emekli oluyor ancak boş koltuk Valtteri Bottas'la yapılan anlaşma kapsamında zaten dolmuş durumda.

Artık ikinci koltuk hakkında görüşmeler var ve bu koltukta şu anda Antonio Giovinazzi yer alıyor. İtalyan pilot, 2022 sezonu için onaylanmayan tek koltukta oturuyor.

Alfa Romeo, geride kalan 2.5 yılda kendisini göstermekte zorlanan Giovinazzi ile ilgili kararını vermedi ve çoğu kaynak, gelecek yıl büyük bir maddi destekle birlikte Guanyu Zhou'nun bu koltuğa oturmasını bekliyor.

Giovinazzi, Ferrari bünyesindeki isimlerden birisi ve Ferrari hiçbir zaman, eğer iyi bir performans sergilerse Giovinazzi'yi ana takıma alabileceğini reddetmedi.

Ancak takımın Charles Leclerc ve Carlos Sainz'la uzun vadeli anlaşmaya sahip olması ve Mick Schumacher'in varlığını nedeniyle bu, pek de mümkün durmuyor.

Giovinazzi de artık bunu kabullenmiş vaziyette.

İtalyan pilot, "Kendime odaklanıyorum, her zaman böyle yapıyorum ve gelişmeye çalışıyorum. Sonrasında neler olacağını göreceğiz."

"Diğer sürücülere odaklanmak beni daha iyi bir pilot yapmaz. Bu yüzden sadece kendime odaklanıyorum."

"Ferrari'de yarışmanın benim için bir rüya olduğunu söyleyebilirim ancak Carlos'un da tıpkı Charles gibi birkaç yıl daha orada kalacağını biliyorum. Ben de bu ailenin bir parçasıyım ve Ferrari'nin desteğini hissetmek harika bir his."

"Bu yüzden Alfa Romeo'ya odaklanıyorum. Şu anda burada yarışıyorum ve şimdiye kadarki en iyi performansımı sergilemek istiyorum. Burada işimi en iyi şekilde yaptığımdan emin olmak istiyorum ve sonra geleceğin ne getireceğini göreceğiz." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images