Giovinazzi, Ferrari'deki genç sürücülerin yükselişinden etkilenmiyor

Ferrari şu anda en güçlü sürücü akademilerinden bir tanesine sahip ve alt serilerde yarışan çok iyi genç yetenekleri var.

Mick Schumacher, Formula 2'de yakaladığı şampiyonluğun ardından Haas'la Formula 1'e geçiş yapacak.

Robert Shwartzman'ın 2022'de F1'e geçişine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, Callum Ilott ve Marcus Armstrong'un da bu fırsatı yakalamak istediği biliniyor.

Giovinazzi, Crash.net'e özel bir röportajda "Şimdilik başka insanlara değil kendime odaklanıyorum."

"Her zaman yaptığımız şey bu ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bunun ötesinde ne olacağını göreceğiz. Diğer sürücülere odaklanmak, kendimi daha iyi hale getirecek bir şey değil, bu yüzden sadece kendime odaklanıyorum." dedi.

Giovinazzi, Ferrari için yarışmanın hayalini kurduğunu kabul ederken, bu yıl için amacının Alfa Romeo'nun ilerlemesine yardım etmek olduğunu dile getirdi.

"Bu, [Ferrari için yarışmak] benim için bir rüya ama tabii ki Carlos'un birkaç yıl daha orada olacağını biliyorum ve Charles'ın da öyle."

“Ne olacağını asla bilemezsiniz, bu yüzden şimdilik Alfa Romeo'da başarılı olmaya odaklanıyorum. Önümüzdeki sezon Alfa Romeo için yarışacağımı biliyorum ve şu anki hedefim onlarla iyi işler yapmak ve sonrasında 2022'de neler olacağını göreceğiz. "

"Ben de bu ailenin bir parçasıyım ve Ferrari'nin desteğini hissetmek harika. Ancak dediğim gibi Alfa Romeo için yarışıyorum ve burada şimdiye kadarki en iyi performansımı göstermek istiyorum. Burada iyi bir iş çıkarabileceğime eminim ve sonrasında geleceğin ne getireceğini göreceğiz."

"Ancak tabii ki Ferrari'nin desteğine sahip olmak kariyerim için iyi bir şey."