Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Alfa Romeo-Ferrari gerginliği, Haas'a nasıl bir avantaj getirdi? Sonraki / Autosport Ödülleri: Yılın pilotu Max Verstappen seçildi
Formula 1 Haberler

Giovinazzi, Ferrari'nin 2022 F1 aracı üzerinde çalışmaya yakında başlayacak

Ferrari'nin yedek pilotu Antonio Giovinazzi, 2022 Formula 1 aracı üzerinde çalışmaya "çok yakında" başlayacağını söyledi.

Giovinazzi, Ferrari'nin 2022 F1 aracı üzerinde çalışmaya yakında başlayacak
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Antonio Giovinazzi, 2016 yılının ardından Ferrari sürücü akademisinde katılmış ve İtalyan ekibin test/yedek pilotu olmuştu.

İtalyan sürücü, 2017 ve 2018 yıllarını bu rolde geçirdi. Takımın gelişimi için simülatörde epey vakit geçiren Giovinazzi, 2019'da Alfa Romeo ile ana yarış koltuğuna adım attı ve geride kalan üç yılda İsviçreli ekip için yarıştı.

Koltuğunu kaybetmesinin ardından Giovinazzi, Ferrari'nin yedek pilotluğuna geri dönmüş durumda ve simülatörde aktif şekilde çalışacak. Aynı şekilde Dragon'la da Formula E'de yarışacak.

Geçen sezonun sonundan bu yana Formula E için çalışan Giovinazzi, yakında simülatör çalışmalarına başlayacağını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan İtalyan sürücü, Ferrari'nin 2022'de nasıl performans göstereceği soruduğunda şöyle dedi: "Hep birlikte göreceğiz. Yeni kurallarla beraber keşfedilecek çok şey var."

"Yeni aracı henüz simülatörde test etme fırsatım olmadı. Meksika'daki Formula E yarışından sonra bunu yapacağım. Onlar için en iyisini umuyorum çünkü bu takım benim ikinci ailem gibi."

"Ferrari'ye çok şey borçluyum ve yedek sürücü olmaktan mutluluk duyuyorum"

"Onlar için en iyisini diliyorum. Fakat Bahreyn'deki sıralama turlarına kadar nerede olacağımızı bilemeyeceğiz. Umarım ilerleme kaydederiz ama diğerlerinin ne seviyede olduğunu bilemeyiz."

"Kişisel açıdan bakarsam, 12 hafta sonunda Ferrari ile Formula 1'de görev alacağım. Formula E olduğunda, odak noktam Formula E olacak."

2022 Formula 1 sezonu hakkındaki fikirleri sorulduğunda ise Giovinazzi, "Bunu ilk sıralama turlarında göreceğiz fakat en iyi takımlar yine önde olacak. Umarım Ferrari için iyi olur çünkü hak ediyorlar. Onları ailem gibi görüyorum." dedi.

Ferrari'deki kaynaklara göre Giovinazzi, simülatördeki en iyi pilotlardan birisi olarak görülüyor.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Alfa Romeo

paylaşım
yorumlar
Alfa Romeo-Ferrari gerginliği, Haas'a nasıl bir avantaj getirdi?
Önceki haber

Alfa Romeo-Ferrari gerginliği, Haas'a nasıl bir avantaj getirdi?

Sonraki haber

Autosport Ödülleri: Yılın pilotu Max Verstappen seçildi

Autosport Ödülleri: Yılın pilotu Max Verstappen seçildi
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Horner: "Yarış direktörünün daha iyi desteklenmesi gerekiyor"
Formula 1

Horner: "Yarış direktörünün daha iyi desteklenmesi gerekiyor"

BOM Akademi'den Çıldır Gölü’nde ve buzlu Kısır Dağı'nda benzersiz etkinlik
GENEL

BOM Akademi'den Çıldır Gölü’nde ve buzlu Kısır Dağı'nda benzersiz etkinlik

Ocon: "Alonso, insanların bahsettiği gibi 'olumsuz' birisi değil"
Formula 1

Ocon: "Alonso, insanların bahsettiği gibi 'olumsuz' birisi değil"

Antonio Giovinazzi Daha fazlası
Antonio Giovinazzi
Giovinazzi: “Zhou'nun F1'de olmayı hak etmediğini söyleyemem"
Formula 1

Giovinazzi: “Zhou'nun F1'de olmayı hak etmediğini söyleyemem"

Giovinazzi: "Raikkonen'le çalışmak benim için çok önemliydi"
Formula 1

Giovinazzi: "Raikkonen'le çalışmak benim için çok önemliydi"

Giovinazzi: "Kariyerimde farklı yapabileceğim bir şey yok"
Formula 1

Giovinazzi: "Kariyerimde farklı yapabileceğim bir şey yok"

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Capelli: "Ferrari'de bir numaranın kim olduğuna pist üstündeki sonuçlar karar vermeli"
Formula 1

Capelli: "Ferrari'de bir numaranın kim olduğuna pist üstündeki sonuçlar karar vermeli"

Ferrari, 2022 aracını dair küçük bir detay görüntüsü yayınladı
Formula 1

Ferrari, 2022 aracını dair küçük bir detay görüntüsü yayınladı

Binotto: "Ferrari her alanda ilerleme kaydetti"
Formula 1

Binotto: "Ferrari her alanda ilerleme kaydetti"

Son Haberler

Horner: "Yarış direktörünün daha iyi desteklenmesi gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Yarış direktörünün daha iyi desteklenmesi gerekiyor"

Autosport Ödülleri: Yılın Britanyalı Yarış Pilotu Norris oldu
Autosport Ödülleri Autosport Ödülleri

Autosport Ödülleri: Yılın Britanyalı Yarış Pilotu Norris oldu

Autosport Ödülleri: Yılın Yarış Aracı Red Bull RB16B seçildi
Autosport Ödülleri Autosport Ödülleri

Autosport Ödülleri: Yılın Yarış Aracı Red Bull RB16B seçildi

Autosport Ödülleri: Yılın pilotu Max Verstappen seçildi
Formula 1 Formula 1

Autosport Ödülleri: Yılın pilotu Max Verstappen seçildi

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.