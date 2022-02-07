Giovinazzi, Ferrari'nin 2022 F1 aracı üzerinde çalışmaya yakında başlayacak

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Antonio Giovinazzi, 2016 yılının ardından Ferrari sürücü akademisinde katılmış ve İtalyan ekibin test/yedek pilotu olmuştu.

İtalyan sürücü, 2017 ve 2018 yıllarını bu rolde geçirdi. Takımın gelişimi için simülatörde epey vakit geçiren Giovinazzi, 2019'da Alfa Romeo ile ana yarış koltuğuna adım attı ve geride kalan üç yılda İsviçreli ekip için yarıştı.

Koltuğunu kaybetmesinin ardından Giovinazzi, Ferrari'nin yedek pilotluğuna geri dönmüş durumda ve simülatörde aktif şekilde çalışacak. Aynı şekilde Dragon'la da Formula E'de yarışacak.

Geçen sezonun sonundan bu yana Formula E için çalışan Giovinazzi, yakında simülatör çalışmalarına başlayacağını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan İtalyan sürücü, Ferrari'nin 2022'de nasıl performans göstereceği soruduğunda şöyle dedi: "Hep birlikte göreceğiz. Yeni kurallarla beraber keşfedilecek çok şey var."

"Yeni aracı henüz simülatörde test etme fırsatım olmadı. Meksika'daki Formula E yarışından sonra bunu yapacağım. Onlar için en iyisini umuyorum çünkü bu takım benim ikinci ailem gibi."

"Ferrari'ye çok şey borçluyum ve yedek sürücü olmaktan mutluluk duyuyorum"

"Onlar için en iyisini diliyorum. Fakat Bahreyn'deki sıralama turlarına kadar nerede olacağımızı bilemeyeceğiz. Umarım ilerleme kaydederiz ama diğerlerinin ne seviyede olduğunu bilemeyiz."

"Kişisel açıdan bakarsam, 12 hafta sonunda Ferrari ile Formula 1'de görev alacağım. Formula E olduğunda, odak noktam Formula E olacak."

2022 Formula 1 sezonu hakkındaki fikirleri sorulduğunda ise Giovinazzi, "Bunu ilk sıralama turlarında göreceğiz fakat en iyi takımlar yine önde olacak. Umarım Ferrari için iyi olur çünkü hak ediyorlar. Onları ailem gibi görüyorum." dedi.

Ferrari'deki kaynaklara göre Giovinazzi, simülatördeki en iyi pilotlardan birisi olarak görülüyor.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Alfa Romeo