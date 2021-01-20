Giovinazzi, Ferrari'nin 2021 için kendisini seçmemesinden dolay üzülmüş

Antonio Giovinazzi, GP2'deki güçlü performansının ardından Ferrari'nin genç sürücü programına katılmış ve bu kapsamda Sauber/Alfa Romeo ile F1'e adım atmıştı.

Son iki yılda Alfa Romeo ile mücadele eden 27 yaşındaki İtalyan sürücü, zaman zaman iyi performans sergilese de genel olarak istikrarsızdı ve beklentileri karşılayamadı.

İtalyan sürücünün adı, Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılacağının duyurulması üzerine İtalyan ekiple anılmaya başlamıştı.

Ancak takımın tercihi Carlos Sainz Jr'dan yana oldu ve Giovinazzi, 2021 için Ferrari'nin kendisini seçmemesinden ötürü üzüldüğünü kabul etti.

Autosprint'e konuşan Giovinazzi, "Elbette Ferrari'nin kararını o kadar da hoş karşılamadım. Bence bu çok açık."

"Hâlâ Ferrari tarafından yönetiliyorum ve onlar için yarışma şansım olduğunu düşünmüştüm. Belki de doğru zaman değildi."

"Her şeye rağmen Sainz'ı seçmeleri, gelecekte o koltukta olmayacağım anlamına gelmiyor. Ferrari koltuğu her zaman hayalim olacak." dedi.

Giovinazzi, kariyeri boyunca bir yerlere gelmek için hep çok çalıştığını da söyledi.

"Kariyerim boyunca hiçbir şey bana hediye edilmedi. Bulunduğum koltukları kazanmak için her zaman çok mücadele etmek zorunda kaldım. Şu anda Alfa Romeo'ya odaklanmış durumdayım. Takımın gelişimine yardımcı olmak istiyorum, ki bu yüzden podyuma çıkmak istiyorum. Bunu gerçekleştirmek için kendimi geliştirmeye ve fırsatlarımı kullanmaya devam etmeliyim."

"Bunun 2021'de mümkün olup olmayacağını göreceğiz."