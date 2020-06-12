Giovinazzi: "Ferrari'de yarışma vaktim henüz gelmedi"

Antonio Giovinazzi geçen yıl kariyerinin ilk F1 sezonunu geride bıraktı ve beklentilerin altında bir yıl geçirdi.

İtalyan sürücü, Kimi Raikkonen'in gerisinde kaldığı yılın ardından bir anda Ferrari koltuğu için adaylardan bir tanesi olarak belirdi.

Ancak Ferrari'nin tercihi McLaren pilotu Carlos Sainz Jr'dan yana oldu.

Eski GP2 ikincisi Giovinazzi, Sky F1 ile yaptığı röportajda, “Ferrari ailesinin bir parçası olmaya devam ediyorum ve kendimi takımda yer almak için adaylar arasında görmek beni memnun etti. Kariyerim kolay değildi, her zaman koltuklar için savaştım, ama belki de Ferrari'ye geçme vaktim henüz gelmedi."

"Sadece 23 yarışa katıldım, geçen sene belirgin bir şekilde geliştim, ancak bu yıl henüz yarışmadık ve durum benim için gerçekten zor. Ama yine de hâlâ gencim ve aynı seviyede devam edersem, mücadele etmeye ve çok çalışmaya devam edersem, o zaman gelecekte fırsatlarım olacak."

"Charles Leclerc'in tek sezondan sonra Ferrari'ye geçtiğini biliyorum, ama benim açımdan bakarsak, geçen yıl, takımın şampiyonanın ikinci bölümünde araç ile ilgili sorunlar yaşadığını unutmayın. Bu nedenle, bir yarışçı olarak daha iyi olmama rağmen iyi sonuçlar alamadım."

"Ancak, Mattia Binotto bana kariyerimi takip etmeye devam ettiklerini söyledi ve bu harika bir şey. Ayrıca Alfa Romeo ile birlikte mükemmel sonuçlar elde edebileceğimize eminim. Amacımız bu, çünkü şimdi benim takımım burası." "Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Hâlâ bir Ferrari pilotuyum, bu yüzden belki de fırsatım olabilir." dedi.