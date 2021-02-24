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Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Ferrari yeni güç ünitesi konusunda olumlu"

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Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, Maranello merkezli Ferrari'nin güç ünitesi tarafında epey pozitif olduğunu ve bundan ötürü yeni sezon hakkında iyimser olduklarını belirtti.

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Giovinazzi: "Ferrari yeni güç ünitesi konusunda olumlu"

Alfa Romeo, geçen yıl, tıpkı diğer Ferrari motorlu araçlar gibi geride kalmış ve yılı ancak sekizinci sırada bitirebilmişti.

İtalyan ekip, yarışlarda Ferrari fabrika takımıyla aynı tempodaydı, ancak yılı sadece Haas ve Williams'ın önünde bitirebildiler.

Ferrari yeni sezon için yeni bir güç ünitesi hazırlıyor ve Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bu güç ünitesiyle beraber artık en güçsüz motora sahip olmayacaklarını söylemişti.

RTL ile olan röportajında Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, yeni güç ünitesi hakkında şöyle konuştu: "Maranello'da, yeni güç ünitesi hakkında olumlu bir hava var."

"Ne kadar kazanç sağlayacağımızı elbette bilemiyoruz, sonuçta diğerlerinin ne kadar geliştiğini bilmiyoruz."

"Bunu sadece Bahreyn'de göreceğiz. Ancak Ferrari ile ilgili iyi olan şey, bu konuyla ilgili olumlu bir atmosferin olması."

Giovinazzi yeni sezonda orta gruba daha yakın olabilmelerini umut ettiğini söylerken sözlerine şöyle devam etti: "Umarım AlphaTauri'ye ve orta gruba daha yakın olmayı başarırız. Bu açıdan güç ünitesi önemli olacak."

İtalyan sürücü, kendisinin de sezona iyi şekilde hazırlandığını dile getirdi.

"Tabii ki bu sezon, 2019'da buraya geldiğim zamana kıyasla çok daha iyi hissediyorum."

"Yine de ilk sezondan ikinci sezona attığımdan daha büyük bir adım atmam gerektiğini düşünüyorum ve evet, bu yıl hedefim bu olacak."

"Geçen yıl zorlandığım bazı noktalarda gelişmeye çalışıyorum. Bu, kışın yaptığım ve bu sezon boyunca yapacağım şey."

Alfa Romeo Racing C41

Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: PKN Orlen

Alpine'nin Williams'ı istediği iddiaları artıyor

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Editör Kemal Şengül

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