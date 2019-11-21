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Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Ferrari pilotlarının kazası üzüntü verici"

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Giovinazzi: "Ferrari pilotlarının kazası üzüntü verici"
Ekleyen:
, Editör
21 Kas 2019 08:00

Antonio Giovinazzi, Alfa ROmeo'nun hafta sonunu değerlendirirken, Ferrari pilotlarının kazasını da yorumladı.

Alfa Romeo pilotu, Brezilya'da gerçekleştirilen yarışı beşinci sırada tamamladı ve kariyerinin en iyi sonucunu yakaladı.

İtalyan sürücü, sezon ilerledikçe performansını arttırmayı başarırken, gelecek yıl da takımla birlikte yarışmaya devam edecek.

Brezilya GP sonrası bir Alfa Romeo etkinliğinde konuşan Giovinazzi, “Bizim için gerçekten mutluyum. Kendim için harika bir sonuçtu. Ama dördüncü ve beşinci olan takımım için de harika bir takım sonu oldu. Takım güzel puanlar aldı. Buna İhtiyacımız vardı."

"Gelecek yıl için takımımla yeni anlaşma imzaladığım için mutluyum." 

“Sezonun ikinci yarısında çok geliştim ve takımın da bunu fark ettiğine inanıyorum."

“Takımla, aynı insanlarla ve aynı takım arkadaşıyla başka bir sezon daha geçireceğim için mutluyum."

"Sırada son yarış Abu Dabi var, ama gözlerim 2020 sezonunda. Çünkü bu önemli bir sezon olacak. Bu yüzden kış testleriyle birlikte yeni aracı hemen hazırlamamış gerekiyor."

25 yaşındaki İtalyan pilot, Ferrari pilotları Sebastian Vettel'le Charles Leclerc arasında yaşanan teması da yorumladı.

Giovinazzi, “Bunlar olabiliyor."

“Bu bir yarış ve herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Çok fazla puan kaybetmeleri onlar için üzüntü verici."

“Ama benim için hafta sonu doğru zamanda doğru yerde olmak ve yaptığımız şey bu." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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