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Giovinazzi: "F1'den mutlu ayrılıyorum fakat geri dönmeye çalışacağım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, Formula 1'den mutlu şekilde ayrıldığını çünkü performansını önemli oranda artırdığını söyledi. Ancak gelecekte geri dönmeyi hedeflediğini de ekledi.

Giovinazzi: "F1'den mutlu ayrılıyorum fakat geri dönmeye çalışacağım"

Antonio Giovinazzi'nin 2019'da başlayan Formula 1 kariyeri, Abu Dhabi GP ile birlikte sona erdi. İtalyan pilot, bu süre zarfında zaman zaman iyi performanslar gösterdi ancak istikrarlı sonuçlar almaktan çok uzak kaldı.

Giovinazzi, katıldığı 62 Grand Prix'nin sadece dokuzundan puanla ayrılırken, en iyi sonucunu beşinci olduğu 2019 Brezilya GP'de aldı. Bunun dışında Giovinazzi, üç kez dokuzuncu ve beş kez 10. oldu.

Artık Dragon'la Formula E'de yarışacak olan Giovinazzi, son yarış hafta sonu hakkında değerlendirmelerde bulundu ve gelecekte F1'e dönmek istediğini belirtti.

İtalyan pilot, sözlerine yarış hakkında konuşarak başladı: "Sezonun böyle bitmesi üzücüydü. 2021'de ilk kez yarış dışı kaldım. Sanırım bir vites kutusu sorunu yaşadık, kontrol etmemiz gerekecek ama bence ilk izlenim bunu gösteriyor."

"Her şey aniden oldu, sinyali viraja girmeden önce aldım ve gerçekten üzüntü verici bir şeydi çünkü bunun öncesinde sağlam bir yarış çıkarıyordum. Sebastian'la savaşıyorduk ama işte durum bu."

"Genel olarak duygusal bir gündü. Kimi'nin ayrıldığını görmek üzücüydü. Takımın bizi uğurlaması da beni çok duygulandırdı. Kimi harika bir adam, çok dürüst, herkes onu özleyecek."

"Bana gelirsek, umarım bu şampiyonaya bir süreliğine veda ediyorumdur. Şimdi tamamen Formula E'ye odaklanacağım ama geri dönmeyi umuyorum. Kariyerimden ve kaydettiğim ilerlemeden memnunum. Yapabileceğim her şeyi yaptım."

"Artık önüme ve yeni mücadelelere bakıyorum."

"Pozitif kalmaya ve pozitif şeyler düşünmeye çalışıyorum. Kariyerim hakkında pozitif kalıyorum ve bunun şimdilik son F1 yarışım olmadığını düşünmek istiyorum. Artık yeni mücadeleme odaklanacağım ama 2023'te geri dönebilmeyi umuyorum."

"Şahsen kendimden memnunum. Son üç yılda çok geliştim, bu sebeple kendim hakkında söyleyebileceğim bir şey yok, kendimden memnunum. Buraya yeniden dönmek istiyorum."

Formula E hazırlıkları sorulduğunda Giovinazzi, "Önümde çok zaman yok. Yaklaşık bir ay içerisinde ilk yarışıma katılacağım. Bu yüzden sezonun başlangıç kısmı biraz zorlu olacak. İlk kısım için hiçbir beklentim yok ama sonrasında %120'imi ortaya koymak istiyorum. Eğer iyi bir sonuç alabilirsek benim için iyi olacak." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Erik Junius

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