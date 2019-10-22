Giovinazzi: “F1 koltuğu için savaşmak, alt serilerde yaşadıklarıma benziyor”

Alfa Romeo’nun çaylak sürücüsü Giovinazzi, bu sezon şimdiye kadar takım arkadaşı Kimi Raikkonen’in 31 puanına karşılık sadece 4 puan alabildi. Ancak Giovinazzi, yaz arasından sonraki beş yarışın ikisinde puan alırken, Raikkonen aynı periyotta puan alamadı.

Giovinazzi, F1’deki koltuğunu korumaya çalışmasına benzer olarak, bütçe sıkıntısı yaşadığı alt serilerde de bu durumu yaşamıştı.

Önceki yıllarda da kariyeri için savaşmaya alışık olup olmadığı sorulduğunda Giovinazzi, “Bu benim için her zaman böyleydi ve kartingden bu yana bütçe sıkıntısı yaşadım.”

“Beni bedavaya destekleyen küçük bir go-kart takımım vardı ve formula serilerine geçtiğimde Endonezyalı bir ana sponsorum vardı (Sean Gelael’in babası). Ve benim koltuğumu isteyen birçok sürücü vardı.”

“Ancak baskıyla başa çıktım ve şimdi buradayım ve aynı durumu F1’de yaşıyorum. Ancak buradakinin normal bir baskı olduğunu düşünüyorum. Her şey yarıştan yarışa çok hızlı değişebiliyor.”

“Bir yarışta kahraman oluyorsunuz, diğer yarışta b*k oluyorsunuz ve sonra tekrar kahraman oluyorsunuz. Bu çok hızlı değişebiliyor, ancak her kategoride böyle.”

“Mattia (Binotto) ile gerçekten iyi bir ilişkim var ve Singapur’da bana, Ferrari’nin her zaman beni desteklediğini ve takip ettiğini söyledi. Ve sanırım bu gerçekten harika.”

“Bir sürücü için önemli olan, bu desteğe ve hisse sahip olmak. Bu yüzden Ferrari’ye ve Alfa Romeo Racing’e teşekkür ediyorum.”

“Şimdi, gelecek sene burada kalabilmek için elimden geleni yapmam gerekiyor.” ifadelerini kullandı.