Giovinazzi: "Dokuzuncu sıra hatta sekizinci sıra mümkündü"

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, cumartesi günü bu yıl ilk kez ilk ona girmeyi başardı ve yarışta da ilk ona girmeyi başardı.

Ancak İtalyan pilot, strateji nedeniyle hem Esteban Ocon hem de Lance Stroll'e geçildi.

Yarışın ardından konuşan Giovinazzi, “Harika bir hafta sonu oldu. İlk antrenman seansından itibaren büyük bir güvene sahiptim, sıralama turlarında son bölüme kadar kaldım ve bugün, bu yıl ilk kez puan aldık. Belki biraz daha iyisini yapıp dokuzuncu hatta sekizinci olabilirdim, ama yine de sonuçtan memnunum. 10. sıra tüm takıma motivasyon getirecek."

"Belki de güvenlik aracının girmediği birkaç Monako Grand Prix'sinden birisine denk geldik, sürücülerin hiçbiri hata yapmadı. Yarışın kendisi ise gerçekten çok yoğundu. 78 tur boyunca fiziksel olmasa bile psikolojik anlamda maksimum konsantrasyonda kalmak kolay değildi. Fakat puan kazanmak güzel, çok mutluyum! "

Giovinazzi, Monako'da geçiş zor olduğu için muhtemel bir sekizinciliği kaçırdıklarını düşünüyor.

"Uzun zamandır bunu istiyorduk ve tekrar puan kazanmak çok güzeldi. Tempomuz hafta sonu boyunca çok iyiydi ve ilk onda finiş görerek çalışmalarımızın karşılığını almış olduk. Eğer geçiş imkanı olsaydı belki de sekizinci olabilirdim ama takımın bu hafta sonu ortaya koyduğu performanstan memnun olabiliriz."

"İlerleme kaydettik ve bu puan hepimiz için iyi bir motivasyon olacak. Sonuçta önümüzde daha pek çok yarış var."

Bakü sorulduğunda Giovinazzi, "Orası sevdiğim bir başka pist ve orayı sabırsızlıkla bekliyorum. Monako'da olduğu gibi iyi şekilde çalışabilirsek, kesinlikle yine iyi sonuçlar alma şansımız olacak." dedi.