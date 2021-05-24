Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Raikkonen: "Takımın ilk puanını alması güzel"
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Giovinazzi: "Dokuzuncu sıra hatta sekizinci sıra mümkündü"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, daha iyi sonuç almanın mümkün olduğunu söylese de, elde ettiği onunculuktan memnun.

Giovinazzi: "Dokuzuncu sıra hatta sekizinci sıra mümkündü"

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, cumartesi günü bu yıl ilk kez ilk ona girmeyi başardı ve yarışta da ilk ona girmeyi başardı.

Ancak İtalyan pilot, strateji nedeniyle hem Esteban Ocon hem de Lance Stroll'e geçildi.

Yarışın ardından konuşan Giovinazzi, “Harika bir hafta sonu oldu. İlk antrenman seansından itibaren büyük bir güvene sahiptim, sıralama turlarında son bölüme kadar kaldım ve bugün, bu yıl ilk kez puan aldık. Belki biraz daha iyisini yapıp dokuzuncu hatta sekizinci olabilirdim, ama yine de sonuçtan memnunum. 10. sıra tüm takıma motivasyon getirecek."

"Belki de güvenlik aracının girmediği birkaç Monako Grand Prix'sinden birisine denk geldik, sürücülerin hiçbiri hata yapmadı. Yarışın kendisi ise gerçekten çok yoğundu. 78 tur boyunca fiziksel olmasa bile psikolojik anlamda maksimum konsantrasyonda kalmak kolay değildi. Fakat puan kazanmak güzel, çok mutluyum! "

Giovinazzi, Monako'da geçiş zor olduğu için muhtemel bir sekizinciliği kaçırdıklarını düşünüyor.

"Uzun zamandır bunu istiyorduk ve tekrar puan kazanmak çok güzeldi. Tempomuz hafta sonu boyunca çok iyiydi ve ilk onda finiş görerek çalışmalarımızın karşılığını almış olduk. Eğer geçiş imkanı olsaydı belki de sekizinci olabilirdim ama takımın bu hafta sonu ortaya koyduğu performanstan memnun olabiliriz."

"İlerleme kaydettik ve bu puan hepimiz için iyi bir motivasyon olacak. Sonuçta önümüzde daha pek çok yarış var."

Bakü sorulduğunda Giovinazzi, "Orası sevdiğim bir başka pist ve orayı sabırsızlıkla bekliyorum. Monako'da olduğu gibi iyi şekilde çalışabilirsek, kesinlikle yine iyi sonuçlar alma şansımız olacak." dedi.

paylaşım
yorumlar
Raikkonen: "Takımın ilk puanını alması güzel"

Önceki haber

Raikkonen: "Takımın ilk puanını alması güzel"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bottas: “Bu sadece büyük bir hataydı”

14s
2
Formula 1

Hamilton: ''Mercedes, bir daha Monako'daki gibi bir hafta sonu geçirmeyi göze alamaz''

12s
3
Formula 1

Marko: "Ferrari risk aldı ve kötü bitti"

2s
4
Formula 1

Monako GP: Verstappen kazandı, Sainz ve Norris podyuma çıktı!

18s
5
Formula 1

Wolff: "Hamilton'ın erken pit stopla daha avantajlı olacağını düşündük"

13s
Son Haberler
Giovinazzi: "Dokuzuncu sıra hatta sekizinci sıra mümkündü"
F1

Giovinazzi: "Dokuzuncu sıra hatta sekizinci sıra mümkündü"

51dk
Raikkonen: "Takımın ilk puanını alması güzel"
F1

Raikkonen: "Takımın ilk puanını alması güzel"

1s
Stroll: "Aston Martin'in stratejisi harikaydı"
F1

Stroll: "Aston Martin'in stratejisi harikaydı"

2s
Marko: "Ferrari risk aldı ve kötü bitti"
F1

Marko: "Ferrari risk aldı ve kötü bitti"

2s
Verstappen: ''Şampiyonada daha uzun bir yolumuz var''
F1

Verstappen: ''Şampiyonada daha uzun bir yolumuz var''

3s
Son Videolar
Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor 05:26
Formula 1
14s

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor

2021 Monako GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
22s

2021 Monako GP grid pozisyonları

Mercedes F1 fabrika turu! 08:01
Formula 1
22 May 2021

Mercedes F1 fabrika turu!

İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Raikkonen: "Takımın ilk puanını alması güzel"
Formula 1

Raikkonen: "Takımın ilk puanını alması güzel"

Stroll: "Aston Martin'in stratejisi harikaydı"
Formula 1

Stroll: "Aston Martin'in stratejisi harikaydı"

Marko: "Ferrari risk aldı ve kötü bitti" Monako GP
Formula 1

Marko: "Ferrari risk aldı ve kötü bitti"

Çok Okunanlar Bugün

Bottas: “Bu sadece büyük bir hataydı”
Formula 1 Formula 1

Bottas: “Bu sadece büyük bir hataydı”

Hamilton: ''Mercedes, bir daha Monako'daki gibi bir hafta sonu geçirmeyi göze alamaz''
Formula 1 Formula 1

Hamilton: ''Mercedes, bir daha Monako'daki gibi bir hafta sonu geçirmeyi göze alamaz''

Marko: "Ferrari risk aldı ve kötü bitti"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Ferrari risk aldı ve kötü bitti"

Monako GP: Verstappen kazandı, Sainz ve Norris podyuma çıktı!
Formula 1 Formula 1

Monako GP: Verstappen kazandı, Sainz ve Norris podyuma çıktı!

Wolff: "Hamilton'ın erken pit stopla daha avantajlı olacağını düşündük"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Hamilton'ın erken pit stopla daha avantajlı olacağını düşündük"

Ricciardo: “Unutmak istediğim yarışlardan biriydi”
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: “Unutmak istediğim yarışlardan biriydi”

Giovinazzi: "Dokuzuncu sıra hatta sekizinci sıra mümkündü"
Formula 1 Formula 1

Giovinazzi: "Dokuzuncu sıra hatta sekizinci sıra mümkündü"

Bottas, Monako'da yarış dışı kalmasına neden olan hata nedeniyle üzgün
Formula 1 Formula 1

Bottas, Monako'da yarış dışı kalmasına neden olan hata nedeniyle üzgün

Son Haberler

Giovinazzi: "Dokuzuncu sıra hatta sekizinci sıra mümkündü"
Formula 1 Formula 1

Giovinazzi: "Dokuzuncu sıra hatta sekizinci sıra mümkündü"

Raikkonen: "Takımın ilk puanını alması güzel"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "Takımın ilk puanını alması güzel"

Stroll: "Aston Martin'in stratejisi harikaydı"
Formula 1 Formula 1

Stroll: "Aston Martin'in stratejisi harikaydı"

Marko: "Ferrari risk aldı ve kötü bitti"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Ferrari risk aldı ve kötü bitti"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.