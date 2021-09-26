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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Giovinazzi de grid cezası aldı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, yeni bir vites kutusuna geçmesinin ardından pazar günkü yarış için beş sıra grid cezası aldı.

Giovinazzi de grid cezası aldı

Bu hafta sonu birden fazla isim halihazırda grid cezası almış durumda ve bunlara eklenen son isim Antonio Giovinazzi oldu.

Alfa Romeo, pazar günü gerçekleştirilecek yarış öncesinde Giovinazzi'nin vites kutusunu değiştirme kararı aldı.

Bu, İtalyan sürücünün pazar günü için 5 sıra grid cezası aldığı anlamına geliyor. Bundan ötürü de yarışa 16. sıradan başlayacak.

Bu hafta sonu Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Nicholas Latifi ve Max Verstappen, yeni motora geçtikleri için ceza almışlardı.

Giovinazzi'nin cezasıyla Nikita Mazepin 15. sıraya çıkarken, Valtteri Bottas  17., Nicholas Latifi 18., Charles Leclerc 19. ve Max Verstappen 20. sıradan başlayacak.

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