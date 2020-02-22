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Formula 1 / Barcelona Şubat testi I / Son dakika

Giovinazzi: "C39'u sürmek daha kolay"

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Giovinazzi: "C39'u sürmek daha kolay"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Şub 2020 12:20

Barcelona'daki ilk testlerin ardından konuşan Antonio Giovinazzi, yeni C39'u sürmenin daha kolay olduğuna dikkat çekti.

Barcelona'da gerçekleştirilen testlerde Alfa Romeo iyi performans gösteren takımlardan birisiydi ve Antonio Giovinazzi de testte en çok çalışan isimlerden birisi oldu.

Özellikle son gün uzun sürüşler yapan İtalyan sürücü, testlerin en hızlı sekizinci zamanını yaptı ve testlerin de en çok tur atan dördüncü ismi oldu.

Testin ardından konuşan Giovinazzi, "Şimdilik geçen yıl ve bu yılki araç arasında karşılaştırma yapmak zor. C39'u sürmesi kesinlikle daha kolay, ancak önümüzdeki hafta işlerin nasıl gideceğini görmemiz gerekecek. Pist kesinlikle daha iyi olacak, herkes zorlayacak ve potansiyelimizin nasıl olacağını daha iyi anlayacağız."

"Zamanım daha kötü olabilir ancak bugün Kimi'den farklı şeyler denedim. Şimdi önemli olan şey ikinci test için verileri bir araya getirmek olacak."

"Aynı temelde çalışmaya devam edip etmeyeceğimizi dahi bilmiyorum, çünkü bir sonraki testte aracımız için bir güncelleme paketimiz olacak. Umarım bize yardımcı olabilir."

"Bazı bölgelerde yeni aracımız ileriye doğru iyi adımlar attı ancak düzeltmemiz gereken başka şeyler de var."

"Daha fazla zorlamamız gerekiyor, ama eminim ki bugün topladığımız veriler bize yardım edecek." dedi.

Testten memnun olup olmadığı sorusuna ise, "Hem bugün hem de tüm haftadan memnun kaldım. Araçtaki ilk test heyecan veriydi ama elbette gözlerinizi ana hedeften ayıramıyorsunuz ve bu da çok sayıda tur atmaktı. Takıma ihtiyaç duyduğu geri bildirimleri vermeliydim. Sorunsuz şekilde devam ettik ve önemli olan da bu. Benim için yer yeni tur ve sürüş, yeni araca daha fazla güven duymam anlamına geliyor. Gelecek hafta bu hissi daha da çok yakalayacağım." yanıtını verdi.

Öte yandan teknik direktör Jan Monchaus, "İlk hafta tamamen dayanıklılıktan ve tüm sistemlerden emin olmaya çalışmak üzerineydi. Önümüzdeki hafta aracın performansına daha fazla odaklanacağız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi I
Alt-etkinlik Cuma
Pilotlar Antonio Giovinazzi
Takımlar Alfa Romeo
Editör Giacomo Rauli

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