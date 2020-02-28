Giovinazzi: "C39'ü sürmek, 2019 aracından daha kolay"

Antonio Giovinazzi, Melbourne öncesinde son kez C39'un direksiyonuna geçti ve sabah bölümünde spin atarak bariyerlere çarptı. Aracın arka kanadı kırılırken, Giovinazzi onarım sonrası tekrar piste çıktı ve yarış simülasyonu yaptı.

Günün ardından konuşan Giovinazzi, aracın iyi göründüğünü söyledi.

"Bugün oldukça zor bir gündü, çünkü gece yağan yağmur nedeniyle pist çok ıslaktı. Bu yüzden değerli pist üstü zamanlarını kaybettik. Sonra piste geri çıktığımda istem dışı olarak 3. ile 4. viraj arasındaki ıslak kerbe dokundum. Sonrasında aracın kontrolünü kaybettim ve kaza yaptım."

"Öğleden sonra ise temel olarak yarış temposuna odaklandım. Sıralama simülasyonu yapmak için de hazırdık, ancak son birkaç dakika içinde birkaç sarı bayrak vardı. Bu yüzden yapmak mümkün değildi."

"Bugünkü koşullar çok zordu, çünkü çok rüzgar vardı. Pist geçen haftaki kadar hızlı değildi. Test bitti ve %100 mutlu değilim, ama işimize odaklanmalıyız. Yarın umarım Kimi'nin daha fazla veri toplaması ve Melbourne'e iyi şekilde hazırlanabilmemiz için daha kolay bir gün olabilir. "

"Bugün yarış temposunda, aracı daha hassas hale getiren rüzgar nedeniyle geçen haftadan biraz daha fazla mücadele ettik. Ama sonunda bu koşullar herkes için aynıydı. Kolay koşullar değildi, ama söylediğim gibi yarının bizim için daha iyi bir gün olacağını düşünüyorum. Aracın nerede olacağını görmek için sabırsızlanıyoruz."

"Şahsen geçen yıla kıyasla çok daha az gerginim. Zaten bir yıllık deneyimim oldu ve yarış hafta sonlarına nasıl yaklaşacağımı biliyorum. Vietnam dışında pistlerin çoğunu biliyorum ve Melbourne'de puan alacak kadar iyi olmak istiyorum."

"Testler geride kaldı ve geçtiğimiz günlerde söylenenleri, yani C39'u sürmenin C38'den daha kolay olduğunu onaylıyorum. Bazı yerlerde gelişmeye devam etmemiz gerekiyor, bazı alanlarda ise aracın iyi bir ilerleme kaydettiğini söyleyebilirim. Çok fazla zamanımız yok ama bazı şeyleri düzeltmek için yeterli gücümüz var. "

Alfa Romeo ikinci haftada yeni bir ön kanat da denedi.

Giovinazzi, "Yeni ön kanatla ilgili henüz kesin bir karar almadık. Bugün bulunduğumuz şartlar nedeniyle zor bir gündü. Dün yaptığımız yarış simülasyonunda oldukça iyi çalıştı. Bugün rüzgâr nedeniyle değerlendirmeler yapmak daha zordu Yine de bunun üzerinde çalışmak ve daha iyi anlamak zorundayız. Yarınki testin ardından nihai kararı vereceğiz." dedi.

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