Alfa Romeo bu hafta sonunun ardından mevcut pilotlarının ikisiyle birden yollarını ayıracak. Kimi Raikkonen Formula 1'den emekli olurken, Giovinazzi de takımın kendisi yerine Guanyu Zhou ile anlaşmasının ardından mecburen ayrılmak zorunda kalacak.

İtalyan pilotun gelecek sene Formula E'de yarışması bekleniyor. Giovinazzi, seri değiştirecek olsa da şimdiden F1'e dönmeyi umduğunu söyledi.

Giovinazzi, "Bunun son F1 yarışım olacağını düşünmüyorum ancak şimdilik öyle olacak. Suudi Arabistan'da olduğu gibi keyif almaya çalışacağım. Şimdilik bu son yarışım olacak, özellikle de Kimi ile son yarışım olacak. Onun için kesinlikle bu son F1 yarışı olacak! Onunla 3 iyi sene geçirdik. Onu Ferrari'de geçirdiği yıllar sayesinde 5 senedir tanıyorum. Bu sayede onunla iyi bir ilişkimiz oldu."

"Suudi Arabistan'da puanlar kazandığımız iyi bir hafta sonundan buraya geldik. Burada nasıl olacağımızı bilmiyorum çünkü aynı araçla Katar'da ortalıkta yoktuk. Suudi Arabistan'da ise hızlıydık. Burada nasıl olacağımızı göreceğiz. Sadece eğlenmek ve Pazar günü iyi bir yarış daha geçirmek istiyorum." dedi.

Formula 1'de geçirdiği üç sezonu değerlendiren Giovinazzi, "Kendimden, gösterdiğim gelişimden, hem pilot hem de birey olarak gelişimimden mutluyum. 2019'daki ilk yarışıma baktığımda, kendimi daha iyi bir pilot ve daha iyi bir birey olarak görüyorum. Kendimden mutluyum. Son 3 sene boyunca, özellikle bu sene, hak ettiğimizi başaramadığımızı düşünüyorum ancak biliyorsunuz, bu bir yarış, bir spor ve geçmişte yaşanan hiçbir şeyi değiştiremem."

"Sıradaki yarışa odaklanıyorum ancak bu seneki en büyük hayal kırıklığım, bu sene daha iyi bir araca sahip olmamıza rağmen Suudi yarışı öncesinde sadece bir puana sahip olmamdı. Bu yüzden Abu Dhabi'de başka puanlar almayı umuyorum. Ancak dediğim gibi, hem takım olarak hem de bireysel olarak bu sene hak ettiğimizi başaramadık." dedi.