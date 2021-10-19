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Giovinazzi: "Bunların son yarışlarım olmasını istemiyorum"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, 2021'in ötesinde sporda yer almaya devam etmek istiyor.

Giovinazzi: "Bunların son yarışlarım olmasını istemiyorum"

Alfa Romeo, şu anda 2022 için Formula 1'de boş koltuğa sahip olan tek takım ve bu boş koltukta şu anda Antonio Giovinazzi yer alıyor.

İtalyan pilot, gelecek yıl takımda kalmaya devam etmek istese de, bunu başarması kolay olmayacak çünkü şu anda koltuğa ilgi gösteren çok fazla isim var.

Bu isimler arasında Guanyu Zhou ve Theo Pourchaire'nin yanı sıra Andretti'nin desteğiyle Colton Herta yer alıyor.

Giovinazzi, bu yıl, önceki sezonlara göre daha iyi görünse de henüz takımı kendisiyle devam etmeye ikna edemedi. Eğer koltuğunu kaybederse de gelecek yılı Formula 1 dışında bir yerde geçirmesi gerekecek.

Fakat Giovinazzi, bunların kendisinin son yarışları olmasını istemediğini ve bu yüzden çok çalıştığını söyledi.

Giovinazzi, The Race'e şöyle konuştu: “Geleceğimle alakalı sizin bildiğinizden fazlasını bilmiyorum. Bir ay veya daha fazla süredir dolaşan söylentilerin farkındayım ama dürüst olmak gerekirse hiçbir şeyi etkileyemem."

"Şimdi takımdaki yerimi korumak için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Olası tüm senaryolar arasında en kötüsü gerçekleştirse de, gelecek yıl neler olabileceğini göreceğiz."

"Fakat genel olarak bu, bana değil, Fred Vasseur'e (takım patronu) bağlı. Bir sürücü için gelecek yıl nerede yarışacağını bilmesi daha iyidir çünkü o zaman psikolojik olarak daha özgür hissedersiniz. Yapabileceğim tek şey takım için iyi sonuçlar almak ve mümkün olan en yüksek performansı sergilemek. Sonrasında işlerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz."

"Sadece bu yıl kalan yarışlarının tadını çıkarmak istiyorum. Şimdiye kadar şansım olmasa da durumun daha iyiye doğru gideceğine eminim. Şimdi olduğu gibi kalamaz ve umarım sezonun son yarışlarında iyi bir performans sergileriz."

"Şahsen daha iyi performans gösterebileceğimi düşünüyorum çünkü potansiyelimin bundan daha yüksek olduğunu biliyorum. Kaydettiğim ilerlemeden memnunum, ancak kendimi öğrenmeye devam ediyorum."

"Yaklaşan yarışların, son yarışlarım olacağını düşünmek istemiyorum. Onların bu yılın son yarışlarını olmasını istiyorum. Böylece neler yapabileceğimi göstermek için bir yılım daha olabilir." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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