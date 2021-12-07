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Giovinazzi: "Bu sonucu kesinlikle hak ettik"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo Antonio Giovionazzi, dokuzunculuğu hak ettiğini ve aldığı puanlardan memnun olduğunu dile getirdi.

Giovinazzi: "Bu sonucu kesinlikle hak ettik"

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, bu yılki en iyi hafta sonlarından birisini geçirdi ve bir araya yarışı yedinci sırada götürdü.

İtalyan pilot, iki Ferrari'ye geçilmesinin ardından dokuzuncu oldu ve bu yılki en iyi sonucunu yakalamış oldu.

Yarışın ardından konuşan Giovinazzi şöyle dedi: "Bu geceki yarıştan gerçekten çok memnunum."

"Sadece sonuçtan değil, bir bütün olarak tüm performanstan memnunum. Dün sıralama turlarında zaten çok güçlüydük ve bugün kendimizi kaosun yanı sıra belalardan uzak tutmayı başardı."

"Ferrari sürücülerini yakalamak veya geçmek bizim için mümkün değildi çünkü çok hızlılardı fakat ilk onda kalacak hızımız vardı."

"Genel anlamda zor bir yarıştı, fiziksel anlamda kolay değildi. Nem ve sıcağı ile birlikte bana Singapur'u hatırlattı. Fakat sonunda eve mutlu dönebileceğimiz güzel puanlar aldık."

"Bu yıl pek çok kez puan almaya çok yaklaştık, sürekli 11. olduk. Şimdi dokuzuncu sırayı almak gerçekten harika, bunu hak ettik. Artık Abu Dhabi'yi sabırsızlıkla bekliyorum. Sezonu bir başka iyi sonuçla bitirmeye çalışacağım."

Öte yandan Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel'le yaşadığı temasın ardından ön kanadını kırdı ve hafta sonunu puansız kapattı.

Yarışı son sırada tamamlayan Fin pilot şöyle konuştu: "Tüm yeniden başlangıçlar ve ilk tur mücadeleleriyle yoğun bir yarıştı."

"Tempomuz o kadar kötü değildi ve puan alabilirdik ancak Sebastian Vettel ile temas ettikten sonra araç hasar gördü. Bu yüzden de ilk ona girmek zordu."

"Yapabileceğim pek bir şey yoktu, yan yana gidiyorduk, virajı dönmeye çalıştım ama dokunduk. Bu, yarışımı tamamen mahvetti, oradan sonra geri dönmek mümkün değildi."

Bu hafta sonu yapılacak Abu Dhabi GP hem Raikkonen hem de Giovinazzi'nin son yarışı olacak.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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