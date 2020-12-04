Giovinazzi: "Bu hafta sonu bolca mavi bayrak göreceğiz"

Sakhir Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak 3.5 km'lik pist düzeni, ilk kez F1 tarafından kullanılacak ve bir turun yaklaşık 55-56 saniye sürmesi bekleniyor.

Tüm araçların piste çıkacağı Q1 seansında yoğun bir trafik beklenirken, aynı şeyin antrenmanlarda da olması bekleniyor. Yarışta da tur bindirmeler nedeniyle sık sık mavi bayraklar çıkabilir.

Konu hakkında konuşan Alfa Romeo F1 pilotu Antonio Giovinazzi, “Bu hafta sonu, bir hafta öncesine göre tamamen farklı bir pist düzeninde yarışacağız."

"Sadece birkaç virajı ve bazı uzun düzlükler var, pistin önemli bir kısmı tam gaz geçiliyor. Yere basma gücü seviyesi ve lastik aşınma oranı kesinlikle farklı olacak."

"O yeni kısmın ne kadar iyi olduğunu cuma günü öğreneceğiz. İki antrenman seansının sonunda onun hakkında bir fikrimiz olacak ve o zaman ne kadar rekabetçi olduğumuzu kabaca anlayacağız."

"Viraj sayısı açısından pist düzeni, Avusturya yani Red Bull Ring'e benziyor, ancak virajların kendisi farklı, daha düzler."

"Trafik nedeniyle sıralama turları çok yoğun olacak ve yarışta mutlaka pek çok mavi bayrak göreceğiz. En uygun stratejiyi seçmek kolay olmayacak, ancak her şeyi bir araya getirmeye çalışacağız ve mümkün olan en yüksek pozisyonları almaya gayret göreceğiz."

"İyi bir sonuç alma şansımız varsa, bunu kaçırmamalıyız." dedi.