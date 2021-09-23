Giovinazzi: "Bottas, Alfa Romeo'ya çok fazla deneyim katacak"

2022 sezonu için boş kalan koltukların sayısı gün geçtikçe azalırken, gridde boş kalan tek koltuk Alfa Romeo'ya ait. Hinwil merkezli takımın diğer koltuğu için en önemli adaylar ise Formula 2'de UNI-Virtuosi adına yarışan Guan Yu Zhou ve Antonio Giovinazzi.

İtalyan pilot, Alfa Romeo'nun pilot seçimi ile ilgili ne zaman haber alacağı sorusuna, "Hiçbir fikrim yok, bu bana sorulabilecek bir soru değil. Benim bunu Fred'e (Vasseur) sormam gerekiyor."

"Şu anda benim yapabileceğim sadece aracı sürmek ve daha fazla puan almak, bunun da yeterli olacağını ummak." yanıtını verdi.

Ferrari Sürücü Akademisi'nin bir parçası olan Giovinazzi, İtalyan takım ile hâlâ güçlü bağlara sahip. Şahlanan At'ın hiperaraç kategorisi ile WEC'ye katılacağı da göz önüne alındığında, Giovinazzi'nin B planı olarak Ferrari adına WEC'de yarışmak bir ihtimal olabilir.

F1'de kendine koltuk bulamaması durumunda ne yapacağı sorusunu yanıtlayan Giovinazzi, "An itibariyle Formula 1'de koltuğumu korumak istiyorum."

"Eğer kötü senaryo gerçekleşirse gelecek sene hakkında düşünmeye başlarım. Ancak şu anda F1'deki işime odaklanmak ve koltuğumu korumak istiyorum." dedi.

2017'de, son şampiyon Nico Rosberg'in aniden emeklilik kararını açıklamasının ardından Mercedes'e katılan Valtteri Bottas, Alman takım ile geçirdiği beş sezonun ardından Alfa Romeo'ya geçiş yapacak.

Giovinazzi ise 2017 yılında takıma katılmıştı ve son üç sezondur tam zamanlı sürücü olarak Alfa Romeo'da görev alıyor. Takımın gelişimi ve Bottas'ın takıma katacakları hakkında konuşan Giovinazzi, "Tabii ki de 2017'deki ilk deneyimime göre çok farklı bir takıma sahibiz."

"Kimi 2019'da takıma katıldığında Ferrari'den elde ettiği bilgileri ve deneyimini de takıma getirdi. Valtteri de deneyimli bir sürücü ve Mercedes gibi iyi bir takımdan geliyor. Eminim ki takıma katacağı çok fazla şey vardır ve bunlar da her geçen sene bizim gelişimimize yardımcı olabilir." dedi.