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Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi başarılı kalkışlarının arkasındaki nedeni açıkladı

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Giovinazzi başarılı kalkışlarının arkasındaki nedeni açıkladı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Alex Kalinauckas
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Alfa Romeo Formula 1 pilotu Antonio Giovinazzi, serideki 2. yılında gelişme göstermesinin en büyük sebebinin kalkışlarına çalışması olduğunu düşünüyor.

2019’da zorlu bir ilk sezon geçirdikten sonra Giovinazzi, 2020 sezonunda da Alfa Romeo’da ve Kimi Raikkönen’in takım arkadaşı olarak kalırken, bu seneki 17 yarışın 9’unda sıralama seansında Fin pilotu geçti.

Her iki pilot da takım için zorlu geçen bir sezonda dörder puan kazanırken, Ferrari; Giovinazzi’den etkilenerek kendisini 2021’de de müşteri takımları Alfa Romeo’da tutma kararı aldı.

Giovinazzi bu sene özellikle kalkışlarda başarı gösterirken, yarışlarda kazandığı sıraların çoğunu ilk turdan kazandı.

Motorsport.com’a konuşan Giovinazzi, gelişen kalkışlarının sıkı çalışmasının bir sonucu olduğunu ve hangi noktalarda gelişme gösterebileceğini öğrenmek için kendisinin ve diğer pilotların kalkışlarını izlediğini söyledi.

Giovinazzi, “Sıralama seansından sonra tabii ki toplantı yapıyoruz ve attığımız turu izleyerek nerede zaman kaybettiğimizi görebiliyoruz. Fakat o andan itibaren yarışa ve özellikle kalkışa %100 odaklanmış oluyorum.”

“Bu seneki araçlarla takip etmenin ve geçiş yapmanın zorluğundan ötürü iyi bir kalkış yapmanız ve iyi bir ilk tura sahip olmanız gerektiğini düşünüyorum. İlk turda sıra kazandığınızda yarış çok daha kolay olacaktır.”

“Önceki yıla dair videoları izlemeye de çok dikkat ediyorum - kalkışlar, araç içi görüntüleri ve önceki senelere ait başka videolar.”

“Ve bunun çok işe yaradığını söyleyebilirim. Bu sezon çıkardığım işten çok memnunum ve gelecekte de böyle çalışmaya devam edeceğim.” dedi.

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COVID-19 kaynaklı bölünmeler sebebiyle F1 bu sene birçok yeni veya uzun süredir uğramadığı pistte yarıştı, bu da Giovinazzi’nin sıra kazanmak için diğer kategorilerden görüntüler izlemesine yol açtı.

27 yaşındaki pilot, “Yeni pistlerde yarıştığımızda elbette diğer serilerden görüntüler izlemeye çalışıyorum - Formula 4 gibi, pistteki kalkışların olduğu hangi görüntü olursa olsun izliyorum.”

“Videolardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum ama evet, kolay değil. Bahreyn gibi daha önce yarıştığınız ve internetten izleyebileceğiniz çokça kalkış videosu olan, her virajda neler olacağını görebileceğiniz pistlerin daha kolay olduğunu söyleyebilirim.”

“Bu çok daha kolay oluyor, fakat Imola’da Formula 4 kalkışlarını izledikten sonra iyi bir ilk tur çıkarmamı görmek de çok güzeldi.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Antonio Giovinazzi
Takımlar Alfa Romeo
Editör Filip Cleeren

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