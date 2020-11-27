Giovinazzi, Bahreyn'de yeni motorla yarışacak
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Alfa Romeo F1 pilotu Antonio Giovinazzi, bu hafta sonu yeni bir güç ünitesiyle mücadele edecek.
Bu yıl takımlar 17 yarışta üç motor kullanma hakkına sahiplerdi ve şimdiye kadar Giovinazzi hariç tüm pilotlar üçüncü içten yanmalı motorlarına geçmişti.
Ancak Giovinazzi, Türkiye GP de dahil olmak üzere şimdiye kadarki 14 yarışı sadece iki motorla geçti.
Bahreyn'de Giovinazzi'nin üçüncü motora geçmesi bekleniyordu ve FIA tarafından yayınlanan raporda, İtalyan sürücünün üçüncü içten yanmalı motoruna geçtiği doğrulandı.
Bu hafta sonu zorunlu olmadığı sürece hiçbir takımın yeni araca geçmesi beklenmiyor.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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