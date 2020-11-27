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Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi, Bahreyn'de yeni motorla yarışacak

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Giovinazzi, Bahreyn'de yeni motorla yarışacak
Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo F1 pilotu Antonio Giovinazzi, bu hafta sonu yeni bir güç ünitesiyle mücadele edecek.

Bu yıl takımlar 17 yarışta üç motor kullanma hakkına sahiplerdi ve şimdiye kadar Giovinazzi hariç tüm pilotlar üçüncü içten yanmalı motorlarına geçmişti.

Ancak Giovinazzi, Türkiye GP de dahil olmak üzere şimdiye kadarki 14 yarışı sadece iki motorla geçti.

Bahreyn'de Giovinazzi'nin üçüncü motora geçmesi bekleniyordu ve FIA tarafından yayınlanan raporda, İtalyan sürücünün üçüncü içten yanmalı motoruna geçtiği doğrulandı.

Bu hafta sonu zorunlu olmadığı sürece hiçbir takımın yeni araca geçmesi beklenmiyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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