Giovinazzi: "Araçtan her şeyi çıkarmalıyız"

Alfa Romeo pilotları Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen, Monako ve Azerbaycan'da puan almayı başarmıştı.

Ancak hem Fransa hem de Steiermark'taki yarışlar, İsviçreli ekip için o kadar da iyi geçmedi.

Steiermark GP'nin ilk turunda Pierre Gasly'nin temasıyla spin atan Giovinazzi, damalı bayrağı gerilerde gördü ve hafta sonunu puansız kapattı.

Bu hafta sonu öncesinde konuşan Giovinazzi, şöyle dedi: "Kolay bir başlangıç değildi. İyi bir ilk virajdı ve sonra Pierre kontrolden çıkıp bana dokununca, 3. virajda spin attım."

"Bundan sonra hızın aslında oldukça iyi olduğunu düşünüyorum ama pistlerle öne geçmeye çalıştık çünkü geçiş yapmak hiç kolay değildi, bu yüzden pitlerle öne geçmeyi denedik."

"Fakat yarışın sonlarına doğru lastiklerim kalmamıştı ve sonunda bir sıra kaybettim. Dürüst olmak gerekirse yarışımın 1. virajda tehlikeye girdiğini düşünüyorum çünkü o zaman grubun arkasına düştüm."

"Grubu geri yakalamak, Haas pilotların geçmek için çok zorladım. Durum böyle ama sonunda olumlu bir hafta sonu olduğunu düşünüyorum."

"Sanırım özellikle de iyi bir cuma gününden sonra beklediğimiz yerde değildik. Fakat, yarış hızı benim tarafımda oldukça iyiydi ve Kimi de 11. sırada bitirdi. Araç oldukça iyi çalıştı ve bu hafta sonu da araçtan her şeyi çıkarmamız gerekiyor."

Bu hafta sonu ilk antrenman seansında Giovinazzi'nin yerini Callum Ilott alacak.

Bu konuda konuşan İtalyan pilot, "Gerçekten çok büyük bir fark yaratmıyor çünkü geçen hafta sonu da buradaydık, bu yüzden pisti ve her şeyi çok iyi biliyorum. Tabii ki farklı ve yumuşak lastikler olacak. Fakat kendi açımdan, büyük bir fark yaratmayacak." dedi.