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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Giovinazzi: "Araç ilk turda büyük hasar aldı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, ilk turda yaptığı kazanın ardından araçta büyük hasar oluştuğunu ve bu yüzden de yyarışta hiçbir şey yapamadığını belirtti.

Giovinazzi: "Araç ilk turda büyük hasar aldı"

Antonio Giovinazzi güçlü bir sprint yarışı geçirmesinin ardından yarışa yedinci sıradan başlamıştı ancak üçüncü virajda geç frenle pist dışına taştı.

Piste geri döndüğünde Carlos Sainz'la temas yaşayan İtalyan pilot sol taraftaki bariyerlere çarptı. Fakat araçta ön kanat hasarı vardı ve yarışa devam etti.

Fakat aracın çeşitli bölgelerinde de hasar vardı ve Giovinazzi, yarışı puan barajının dışında noktaladı.

Piste tehlikeli şekilde döndüğü için zaman cezası da alan Giovinazzi yarıştan sonra olay hakkında konuşmak istemese de, araçta büyük hasar olduğunu belirtti.

İtalyan pilot, "Evet, yarışım ilk turda tehlikeye girdi. Ön kanatta ve tabanda hasar vardı. Bu yüzden o andan itibaren benim için çok zor bir yarış oldu. Güvenlik aracı sayesinde grubu tekrar yakaladık ama dediğim gibi araçta çok fazla hasar vardı."

"Kazanın görüntülerini seyretmedim fakat Carlos'un önündeydim, şikanda dışarı açıldım ve tekrar piste girdim, o noktada arkada bir darbe hissettim. Görüntüleri görmem lazım."

"Gerçekten büyük bir kazaydı ve hasarın boyutunu görmek için verilere bakmak gerekiyor. Taban kesinlikle hasar gördü ama geri kalanı için aracı garaja getirmeliyiz."

"Olayla ilgili yorum yapmak için görüntüleri tekrar seyretmem lazım fakat yapacağım hiçbir şey yoktu. Carlos'un beni görüp görmediğini bilmiyorum. Araç kontrolümden çıkmıştı ama dediğim gibi ilk önce görüntüleri seyretmem lazım."

Giovinazzi böylelikle hem Zandvoort hem de Monza'daki yarışa ilk ondan başlasa da, her iki yarışta da ilk turda geriye düşmüş oldu.

Giovinazzi, "Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Dün benim için iyiydi, sıralama turları iyiydi. Pazar günleri ise şans bizden yana değildi. Umarım bu durum değişir." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, with damage after an opening lap crash

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, with damage after an opening lap crash

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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