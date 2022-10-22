Giovinazzi, antrenman kazasının geri dönüş umutlarını bitirmemesini umuyor

Haberi dinle

Ferrari'nin yedek pilotu Giovinazzi, COTA'daki ilk antrenman seansında Haas ile piste çıktı. Bu, Giovinazzi'nin bu sene ikinci antrenman katılımıydı.

Ancak İtalyan sürücünün seansı sadece 8 dakika sürdü çünkü Giovinazzi, ilk sektördeki S virajlarda spin atarak aracını bariyerlere vurdu.

Bu, 2023 için Mick Schumacher'in yerine anılan Giovinazzi için pek iyi bir haber olmadı. Giovinazzi, rüzgara dikkat çekse de kazadaki sorumluluğu üstlendi ve bu hatanın, gelecek sene gridde olma şansını olumsuz etkilememesini umduğunu söyledi.

Giovinazzi, "Bu tabii ki yardımcı olmaz. Ancak diğer taraftan ben, F1'de neler yapabileceğimi zaten gösterdim."

"Tek bir turun ya da birkaç virajın kariyerimi sonlandırmayacağını biliyorum. Bakalım neler olacak ancak evet, ileriye doğru bakıyorum. Bakalım neler olacak."

"F1'de üç sene geçirdim. İnsanlar beni istiyorsa, bu bugün için değil geçmişte yaptıklarım ve gelecekte yapacaklarım için olmalı. Bekleyip görelim." dedi.

Antonio Giovinazzi, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Giovinazzi, kazanın ardından aracını bariyerlerden çıkarmayı başardı ancak bunu yaparken debriyajına hasar verdi. Takım aynı zamanda vites kutusunun da değişmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Giovinazzi seansa devam edemedi.

Giovinazzi, sezonun kalan bölümünde bir daha piste çıkma fırsatı bulabilmeyi beklemediğini söyledi.

Giovinazzi, "F1'de asla asla dememek lazım. Nyck'in Monza'da neler yaşadığını gördük. Ancak şu an için, 2023'te ne yapacağımı bilmiyorum." dedi.

Giovinazzi, her ne kadar F1'e dönmenin asıl odak noktası olduğunu söylese de, F1 olmazsa gelecek sene WEC'de Ferrari ile Hypercar kategorisinde mücadele etmenin en iyi alternatif olabileceğini belirtti.

"Önceliğim tabii ki buraya geri dönmek. Bu olmazsa, Hypercar'a gitmek istediğim bir sır değil. Bu açıdan bakalım neler olacak. Orası bir seçenek olabilir." dedi.