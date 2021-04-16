Giovinazzi: "Alpine ve Aston Martin'e artık çok daha yakınız"

Bahreyn'deki ilk yarışta, her iki Alfa Romeo pilotu da sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başardı.

Yarışta Alpine ve Aston Martin'le benzer tempoda giden Alfa Romeo sürücüleri, yarışı 11. ve 12. sıralarda tamamladılar.

Emilia Romagna GP öncesi konuşan Giovinazzi, İtalyan ekibin performansı konusunda epey iyimser konuştu.

"Bence bu yıl çok geliştik. Bunu sezon öncesi testlerde gördük ve ilk yarışın sonucu da varsayımlarımızı doğruladı. Özellikle Alpine ve Aston Martin'e çok daha yakınız."

"AlphaTauri şu anda bize kıyasla hâlâ biraz uzakta. Fakat artık biz de mücadeleyiz ve artık daha fazla savaş verebiliriz."

"Ayrıca sıralama turlarında 12. olmayı başardık ve yarışta da aynı pozisyonda finiş gördük, ki bu çok fazla kişinin yarış dışı kalmadığı bir yarıştı. Bence mücadeleye daha fazla dahil oluyoruz ve bu yıl daha çok eğlenebiliriz."

Giovinazzi, Imola'nın kendileri için iyi geçebileceği görüşünü de destekliyor.

"Bana göre geçen yıl burada yine harika bir yarış çıkarmayı başarmıştık. 9. ve 10. sıralarda finiş görüp, her iki araç da puan almıştık. Bu yıl, geçen yıla kıyasla daha iyi bir aracımız var ve bu yüzden sadece sıralama turlarında daha önlerde yer alıp, daha önlerde başlamamız gerekiyor. Sonrasında aracımızın bu bir pistte daha iyi olacağına inanıyorum."

Giovinazzi, beklentilerin aksine, takım arkadaşı Kimi Raikkonen'i Bahreyn'deki sıralama turlarında geride bırakmayı başardı.

Araçtaki güven hissi sorulduğunda Giovinazzi, "Her geçen yıl daha fazla güvene sahip oluyorsunuz, daha fazla deneyim kazanıyorsunuz ve hem sıralama turları hem de yarışta neler olacağını daha iyi biliyorsunuz."

"Araç ile olan hislerimden ve takımdaki insanlarla olan çalışmalarımdan çok memnunum. Sadece bu şekilde devam etmem gerekiyor. Umarım Imola'da bir başka harika sıralama turları daha yapabiliriz." dedi.

Bu yılki ilk İtalya yarışı için heyecanlı olup olmadığı sorusuna ise, "Gerçekten heyecanlıyım. Tabii ki tribünlerde taraftarlar yok, fakat İtalya'da olmak her zaman güzel."

"Bu iyi bir pist, Imola yeni araçlarla gerçekten güzel bir pist. Hafta sonunun tadını çıkaracağım. Umarım tıpkı geçen yıl olduğu gibi biraz daha fazla puan kazanabiliriz." cevabını verdi.