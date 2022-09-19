Giovinazzi, Alpine ile salı günü piste çıkacak
Antonio Giovinazzi, salı günü Hungaroring'de 2021 Alpine A521'in direksiyonuna geçecek ve Fransız üreticiyle test yapacak. Çarşamba günü Nyck de Vries, perşembe günü ise Jack Doohan direksiyonda olacak.
Antonio Giovinazzi, Hungaroring'e giderek Alpine mühendisleriyle iletişime geçti. İtalyan sürücü yarın, Esteban Ocon'un takım arkadaşını belirlemek için başlatılan karşılaştırma testine katılacak sürücüler arasında piste çıkan ilk isim olacak.
Giovinazzi, bu testin ilk gününde Alpine A521 aracını sürecek ve böylelikle kendini göstermeye çalışacak. Çarşamba günü aracın direksiyonuna, İtalya GP'de harika bir performans sergileyen Nyck de Vries geçecek.
Ecco l'Alpine A521 che verrà usata nel test all'Hungaroring
Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images
Perşembe günü ise Red Bull'un genç sürücü programında yetiştikten sonra bu yıl Alpine'in akademisine geçen Jack Doohan sürüş yapacak. Böylelikle de test sona erecek.
Normalde Colton Herta da teste katılacaktı ancak artık süper lisans alamayacağını bildiğini için testte yer almayacak.
Şimdilik Alpine'in değerlendirdiği isimler bu üçlü olacak. Fakat AlphaTauri'nin De Vries ile anlaşması halinde Pierre Gasly kendisini Alpine'de bulabilir.
Giovinazzi F1'de yeniden ilgi odağı oldu ve şu anda GP dünyasına yeniden girmesini sağlayacak üç kapı var.
Alpine'in yanı sıra Haas ve Williams, Giovinazzi'yle ilgilenen diğer takımlar.
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