Giovinazzi, Alpine ile Budapeşte testine katılmaya hazırlanıyor

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Halihazırda Haas koltuğu için önde gelen adaylar arasında yer alan Giovinazzi, şimdi de Fernando Alonso'dan boşalan Alpine koltuğu için verilen mücadeleye dahil olmuş durumda.

Alpine, Macaristan GP'ye ev sahipliği yapan Hungaroring'de 2021 A521 ile özel bir test düzenleyecek ve buna çok sayıda isim katılacak.

Teste katılacak isimler arasında yer alan Jack Doohan, 2023 için düşünülen pilotlardan birisi ve bu testle, koltuk için şansını artırmaya çalışacak.

Daha önce bildirildiği üzere İtalya GP'sinin yıldızı Nyck de Vries ve gelecek yıl AlphaTauri'de yarışmak için gereken süper lisansı almaya çalışan IndyCar pilotu Colton Herta da testte yer alacak.

Eğer Herta lisansı alamazsa, Alpine ana hedefi olan Pierre Gasly ile anlaşamayacak ve bundan ötürü başka bir isme ihtiyaç duyacak.

Bu açıdan Giovinazzi, de Vries ve Doohan koltuğun ana adayları olacak. Alpine CEO'su Laurent Rossi'nin belirlediği "deneyim" kriteri göz önüne alındığında Giovinazzi, koltuk için önemli bir aday olabilir.

Giovinazzi, Monza'da Alpine msiafirhanesine girilirken görüldü ve şu anda Haas ihtimalini artıracak bir Ferrari kontratına sahip. Ancak başka bir yere gitme şansı olduğu takdirde, Ferrari ile yollarını ayırması problem değil.

Ayrıca geçtiğimiz hafta sonu ilk yarışını dokuzuncu sırada tamamlayan De Vries, gösterdiği performans sonrası hemen hemen herkesin listesinin tepesine yerleşti.

Antonio Giovinazzi, Haas F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images