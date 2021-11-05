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Formula 1 Haberler

Giovinazzi, Alfa'daki geleceğini "iyi veya kötü" yakında öğrenmek istiyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Geleceğinin netleşmemesinin kendisi için önemli bir dezavantaj olduğunu belirten Antonio Giovinazzi, geleceğiyle ilgili iyi veya kötü haberin yakında açıklanmasını istiyor.

Giovinazzi, Alfa'daki geleceğini "iyi veya kötü" yakında öğrenmek istiyor

Şu anda İsviçre merkezli takımla üçüncü tam sezonunu geçiren Giovinazzi'nin 2022 yılında koltuğunu kaybetmesi bekleniyor.

Alfa Romeo'nun Andretti ile satın alma görüşmeleri yaptığı dönemde, koltuk için Colton Herta'nın ismi ön plana çıkmıştı. Bundan önce de Formula 2 pilotu Guanyu Zhou'nun takımla kontrat imzalamaya yakın olduğu belirtiliyordu.

Fakat Andretti ile yapılan görüşmeler, "kontrol problemleri" nedeniyle iptal edilirken, gelecek sezon Valtteri Bottas'ın takım arkadaşının kim olacağı belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Giovinazzi, bu hafta sonu Meksika'da yapılacak yarış öncesinde geleceği hakkında yeni bir haber olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Bunun iyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi olduğunu bilmiyorum ama şimdilik herhangi bir haber yok. Bakalım bu süreç ne kadar daha böyle devam edecek."

"Önümüzdeki haftalarda neler olacağını göreceğiz. Umarım faydalı bir şey olur fakat bahsettiğim gibi, bunun iyi mi yoksa kötü mü olduğunu bilmiyorum."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Giovinazzi, her hafta takımla görüşüp, geleceğiyle ilgili bir haber almaya çalıştığını ancak henüz bunu başaramadığını dile getirdi.

İtalyan sürücü bu yıl sadece 10. sırada finiş gördüğü Monako'da bir puan aldı ve sezonun kalan beş yarışına geleceği netleşmeden katılmanın, kendisi için kolay bir durum olmadığını belirtti.

Giovinazzi, ”Tabii ki piste gelecek yıl ne yapacağınızı veya ne olacağını bilmeden geliyorsanız, bu kesinlikle harika bir şey olmuyor."

"Umarım yakında iyi ya da kötü fark etmeksizin bir şeyler öğrenebiliriz. En azından ne olacağını biliyor oluruz ve takımdaki herkes için daha kolay olur."

"Şu anda içerisinde bulunduğum durum, az önce de söylediğim gibi kolay değil. Fakat yapabileceğim hiçbir şey yok. Yapabileceğim tek şey aracı hızlı şekilde sürmek ve sonuçlar almak. Gerisi benden çıkıyor."

"Bu yüzden bu durum, benden çok Fred'e sorulmalı." dedi.

Giovinazzi'nin Alfa Romeo koltuğunu kaybetmesi halinde, F1'de koltuk bulamayacağı için ne yapacağı tam olarak belirsiz.

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